LG raggiunge il traguardo della banda 6G THZ

LG Electronics sta aprendo la strada per assicurare le tecnologie 6G attraverso una serie di iniziative in atto già da tempo. Nel 2019 LG ha istituito il LG-KAIST 6G Research Center in collaborazione con il Korea Advanced Institute of Science and Technology, la principale università di ricerca del paese. All’inizio di quest’anno, LG e KAIST hanno portato a bordo Keysight Technologies Inc, un produttore globale di apparecchiature di test e misurazione delle telecomunicazioni wireless, per portare la collaborazione al livello successivo. A giugno, LG è stata scelta per la presidenza dell’Applications Working Group della Next G Alliance, l’iniziativa dell’Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) per guidare lo sviluppo della tecnologia mobile 6G in Nord America per il prossimo decennio e oltre.

ha portato a termine con successo la trasmissione e. Questo traguardo é stato raggiunto in collaborazione con Fraunhofer-Gesellschaft, il più grande laboratorio di ricerca applicata d’Europa, lo scorso 13 luglio con i dati che hanno viaggiato tra il Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI) e il Berlin Institute of Technology in Germania.Poiché il 6G THz ha una portata ridotta e sperimenta la perdita di potenza durante la trasmissione e la ricezione tra le antenne, una delle maggiori sfide nell’evoluzione del 6G wireless è stata la necessità di un’amplificazione di potenzaL’amplificatore di potenza sviluppato da LG, Fraunhofer HHI e Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics (IAF) è stato fondamentale per il successo di questo ultimo test.L’amplificatore di potenza è in grado di generare. LG è riuscita anche a utilizzare con successo la tecnologia di beamforming adattivo che modifica la direzione del segnale in base ai cambiamenti del canale e della posizione del ricevitore, nonché la commutazione di antenna HGA (High-Gain Antenna) che combina i segnali di uscita di più amplificatori di potenza e li trasmette ad antenne specifiche.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita