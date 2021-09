Medion E11201 Educational, il notebook pensato per il rientro a scuola

MEDION, la multinazionale tedesca di proprietà del Gruppo Lenovo, lancia in occasione della riapertura delle scuole il nuovoun dispositivo completamente attrezzato con tutto il necessario per le lezioni scolastiche e la didattica a distanza. Ciò include una forte potenza di calcolo con un processore Intel Celeron N3450, diversi connettori, tra cui lettore di scheda e una webcam integrata.A ciò si aggiungesenza interruzione di carica.Nulla è lasciato al caso, nemmenoche potrebbero capitare ai ragazzi: l'alloggiamento extra robusto attutisce in modo ottimale le cadute da un'altezza fino a 100 cm, così come gli schizzi d'acqua, e offre una maggiore sicurezza grazie ai bordi arrotondati.MEDION AKOYA E11201 EDUCATIONAL montaappositamente progettato per l'istruzione con strumenti di apprendimento personalizzato per migliorare le competenze di ciascun studente e app per le classi.L’ottima scheda grafica Intel HD Graphics dà vita all'intrattenimento: dinamico, fluido, chiaro. Grazie alla RAM di alta qualità, il sistema funziona in modo particolarmente rapido ed efficiente, ideale quando si aprono file di grandi dimensioni o file multimediali.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita