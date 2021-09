Samsung TV Plus lancia sette nuovi canali gratuiti in Italia

Samsung Electronics ha annunciato che Samsung TV Plus amplia la propria offerta con

, che si andranno ad aggiungere a quelli già esistenti per un totale di 54 canali gratuiti da fruire senza richiesta di pagamento, iscrizione o abbonamento, capaci di andare incontro a ogni esigenza di intrattenimento e regalare un divertimento senza fine in ogni momento della propria giornata.

Ecco allora che a partire dall'8 settembre, gli utenti delle Samsung Smart TV, smartphone e tablet Samsung Galaxy potranno accedere gratuitamente a ben sette nuovi canali TV per fruire di esclusivi contenuti live e on demand:



VEVO '90s & '00s

VEVO è il network rete di video musicali leader al mondo, che da oltre un decennio mette in collegamento un pubblico in continua crescita a livello globale con contenuti video musicali di alta qualità. VEVO '90s & '00s è il canale TV per godersi i video musicali più iconici degli anni '90 e 2000 dall'Italia e dal mondo. Programmato dagli esperti curatori di VEVO, il canale si compone di tutti gli artisti che hanno lasciato il segno in questi due decenni indimenticabili, da Giorgia a Eros Ramazzotti, ai Backstreet Boys e Beyoncé.



Sportitalia HD

Canale televisivo tematico dedicato allo sport e disponibile in Italia a livello nazionale, con predominanza del calcio, grazie a una programmazione di eventi nazionali e mondiali, oltre che un'ampia vasta di produzioni sulle indiscrezioni, anticipazioni e ultime notizie legate a tutte le serie della Federazione Gioco Calcio. Il palinsesto offre live, interviste, speciali, collegamenti con i principali eventi sportivi, programmi informativi e competizioni (in diretta o in differita) sulle discipline sportive più popolari quali calcio, wrestling, pallacanestro, pallavolo, sport motoristici, tennis, rugby, football americano, judo, pugilato, sport invernali, golf, ciclismo, surf, nuoto, pallanuoto, canottaggio, baseball e cricket. Il canale è diretto da Michele Criscitiello, popolarissimo giornalista televisivo, tra i principali conduttori delle reti nazionali, celebre per le indiscrezioni e il piglio che cattura l'attenzione del pubblico più attento ed esigente.



TRACE Urban

TRACE Urban è il primo canale di musica hip-hop, R&B e ritmica Top 40. Mette in mostra i migliori video di questi tre generi musicali, nonché interviste, spettacoli e documentari relativi agli artisti e alla cultura urbani. TRACE LatinaLa musica latina sta lentamente conquistando il mondo della musica e le pop star americane hanno svolto un ruolo importante collaborando con artisti latini e introducendo influenze latine nella loro musica negli ultimi tempi. TRACE Latina è una combinazione unica di video musicali e spettacoli dal vivo di artisti latinoamericani prestigiosi nel mondo.



MyZen TV Free

MyZen TV offre spettacoli di intrattenimento generali, da consigli pratici sullo stile di vita a documentari stimolanti, riviste di tendenza e storie vere. Presenta una gamma di alternative di programmazione, tra cui benessere, sport leggeri, salute, bellezza, cucina, casa, giardino, ecologia, viaggi e cambiamenti di vita. La natura olistica e le splendide viste fanno sempre da sfondo ai contenuti di MyZen TV, allo scopo di mantenere il pubblico coinvolto.



Museum TV Free

Primo canale televisivo gratuito interamente dedicato alle arti visive, che soddisfa sia gli amatori che gli appassionati d'arte, rivolgendosi a un vasto pubblico attraverso un tono divertente, spigoloso e accessibile. Il canale è stato progettato attorno a una proposta semplice: intrattenimento, storie e informazioni per tutti coloro che sono mai stati a una mostra, coprendo Belle Arti (classiche, moderne, contemporanee), ma anche Street-Art, Comics, Digital Art, Fotografia, Video Art, Architecture, Design, Factual Entertainment.



WP (Minerva Pictures)

Fondata nel 1953, Minerva Pictures è un'iconica società italiana di produzione e distribuzione cinematografica indipendente con sede a Roma, che ha acquisito e consolidato una library di oltre 2000 titoli, tra film, serie TV e documentari, sviluppando una delle più forti competenze digitali in Europa nel settore cinematografico. Western e Peplum sono due generi che hanno contribuito al periodo di massimo splendore del cinema italiano, grazie a racconti epici e atmosfere uniche: dalle avventure eroiche di Sandokan, passando per gli intrighi e le passioni della bella Nefertiti, fino a gladiatori duellanti e assetati di vendetta; dal bounty killer Acquasanta Joe, le città assolate e le lunghe cavalcate di Anthony Steffen nei panni di "Django", fino agli imperdibili spaghetti western di Sergio Garrone e Bruno Mattei. Samsung TV Plus è preinstallata su tutte le Smart TV Samsung prodotte dopo il 2016 e non si necessitano né registrazioni né carte di credito per accedere a questi canali TV gratuiti.



