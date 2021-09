Amazon: ufficialmente operativo il centro di distribuzione di Novara

“

In occasione dell’apertura di questo centro di distribuzione, è stato avviato inoltre un nuovo progetto dedicato in particolare ai più piccoli: la costruzione di un nuovo parco giochi aperto a tutta la cittadinanza nell’area Parco Ferrovie Nord. Grazie al sostegno di Amazon, la nuova area giochi sarà realizzata seguendo i fondamentali criteri di sostenibilità, un esempio su tutti è la scelta di utilizzare materiali riciclati per la pavimentazione. Peculiarità del nuovo progetto di riqualificazione urbana è inoltre la piena accessibilità anche per i bambini e, più in generale, tutte le persone diversamente abili. L’intera area ludica è infatti stata pensata per poter far vivere a tutti l’esperienza fondamentale del gioco in totale sicurezza, all’insegna della massima inclusività.

Il sito di Novara è il quinto centro di Amazon in Piemonte e si unisce a quelli di Vercelli e Torrazza Piemonte, insieme ai depositi di smistamento di Brandizzo e Grugliasco, anch’essi in provincia di Torino. Attualmente Amazon nella regione raggiunge 2.400 dipendenti.



Il nuovo è ufficialmente operativo. Il magazzino rappresenta il settimo centro di distribuzione aperto da Amazon in Italia. La struttura prevede la creazione di 900 posti di lavoro a tempo indeterminato entro i prossimi tre anni. In seguito, sarà di prossima apertura un altro centro di distribuzione nel 2021, questa volta a Cividate al Piano, in provincia di Bergamo.Siamo felici di confermare la nostra volontà di continuare ad investire nel Paese con l'apertura del nostro settimo centro di distribuzione in Italia",Abbiamo investito molto in questi dieci anni, raggiungendo i 12.500 dipendenti a tempo indeterminato a cui offriamo un livello di retribuzione tra i più alti del settore oltre a un rilevante pacchetto di benefit fin dal primo giorno, in un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo. Il nostro impegno però non si esaurisce qui. Grazie al dialogo costante e costruttivo con le istituzioni locali, cerchiamo sempre di individuare iniziative che possano dare un supporto concreto al territorio. Questa volta siamo orgogliosi di poter contribuire alla realizzazione di una nuova area giochi che doneremo al comune di Novara, costruita seguendo i principi di sostenibilità e inclusività".Nell'ambito dell'impegno a raggiungere la carbon neutrality entro il 2040,con l'obiettivo di conseguire la certificazione BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) con la valutazione "Excellent". L'impianto di riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata degli ambienti sono gestiti da un sistema intelligente per l'utilizzo e la manutenzione dell'immobile (BMS – Building Management System) in grado di offrire agli operatori di magazzino un ambiente di lavoro confortevole e, allo stesso tempo, capace di ridurre i consumi energetici superflui. L'edificio è inoltre dotato die i dipendenti potranno usufruire di postazioni di ricarica per veicoli elettrici e depositi per biciclette. Amazon continua il percorso verso l'impiego del 100% di energia rinnovabile in tutte le proprie attività entro il 2025, 65% entro il 2020.