VMware nomina Kit Colbert nuovo Chief Technology Officer

VMware ha annunciato la nomina di Kit Colbert a Chief Technology Officer (CTO).

Colbert è entrato in VMware nel 2003 con il ruolo di technical lead per la creazione, lo sviluppo e la delivery delle funzionalità di vMotion e Storage vMotion di VMware vSphere.

In VMware ha ricoperto diversi ruoli, tra cui CTO per il Cloud, General Manager della divisione Cloud-Native Apps, CTO End-User Computing e lead architect della Suite VMware vRealize Operations.

Nel nuovo ruolo, Colbert definirà la vision tecnologica dell'azienda e la trasformazione verso un'organizzazione cloud e subscription-centrica. Si occuperà della strategia di ricerca e sviluppo, guidando il team VMware Engineering Services, il team Design/UX e l’impegno di VMware in ambito Environmental, Social, Governance (ESG).



"È con immenso orgoglio che diamo il benvenuto a Kit nel ruolo di CTO di VMware. La passione di Kit, la sua comprovata esperienza e le eccellenti capacità di leadership saranno determinanti per il nostro impegno per l’innovazione e per la ricerca e sviluppo", ha dichiarato Raghu Raghuram, CEO di VMware.

