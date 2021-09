Suite “Productivity” - Xiaomi Pad 5 è dotato di feature che permettono di far crescere la produttività degli utenti. Il dispositivo è in grado di scansionare qualsiasi documento utilizzando una fotocamera da 13MP e di condividerlo immediatamente con colleghi o compagni. Per un'esperienza di scrittura naturale, è possibile aggiungere Xiaomi Smart Pen che ha un peso di soli 12.2g, 4.096 di sensibilità alla pressione e un touch sampling rate di 240Hz. Inoltre, Xiaomi Smart Pen presenta funzioni innovative come i tasti funzionali che consentono di annotare rapidamente appunti, fare screenshot o passare facilmente dalla penna alla gomma. Xiaomi Pad 5 è predisposto anche ad eventuali conference call grazie alla sua fotocamera frontale da 8MP, che supporta video a 1080p.

- Xiaomi Pad 5 è dotato di feature che permettono di far crescere la produttività degli utenti. Il dispositivo è in grado di scansionare qualsiasi documento utilizzando una fotocamera da 13MP e di condividerlo immediatamente con colleghi o compagni. Per un'esperienza di scrittura naturale, è possibile aggiungere Xiaomi Smart Pen che ha un peso di soli 12.2g, 4.096 di sensibilità alla pressione e un touch sampling rate di 240Hz. Inoltre, Xiaomi Smart Pen presenta funzioni innovative come i tasti funzionali che consentono di annotare rapidamente appunti, fare screenshot o passare facilmente dalla penna alla gomma. Xiaomi Pad 5 è predisposto anche ad eventuali conference call grazie alla sua fotocamera frontale da 8MP, che supporta video a 1080p. Display intenso per un’esperienza visiva confortevole - Xiaomi Pad 5 dispone di un display WQHD+ da 11” a 120Hz che rende i colori più delicati e naturali, pieni di dettagli. Dotato di Dolby Vision, Xiaomi Pad 5 permette un'esperienza visiva HDR premium offrendo immagini ultra-vivide per contrasto, dettagli e un’incredibile luminosità, mai vista prima. Anche mentre si guardano i propri programmi preferiti per un periodo di tempo prolungato, il True Display di Xiaomi Pad 5 e la modalità Low Blue Light integrata garantiscono un'esperienza visiva chiara, sicura e confortevole.

- Xiaomi Pad 5 dispone di un display WQHD+ da 11” a 120Hz che rende i colori più delicati e naturali, pieni di dettagli. Dotato di Dolby Vision, Xiaomi Pad 5 permette un'esperienza visiva HDR premium offrendo immagini ultra-vivide per contrasto, dettagli e un’incredibile luminosità, mai vista prima. Anche mentre si guardano i propri programmi preferiti per un periodo di tempo prolungato, il True Display di Xiaomi Pad 5 e la modalità Low Blue Light integrata garantiscono un'esperienza visiva chiara, sicura e confortevole. Acustica immersiva – Xiaomi Pad 5 è dotato di un notevole impianto audio con 4 altoparlanti che garantiscono un suono più intenso e più nitido. Inoltre, è equipaggiato di Dolby Atmos® per dare maggiore profondità e realismo.

– Xiaomi Pad 5 è dotato di un notevole impianto audio con 4 altoparlanti che garantiscono un suono più intenso e più nitido. Inoltre, è equipaggiato di Dolby Atmos® per dare maggiore profondità e realismo. Prestazione di alto livello e connettività al top - Per stare al passo con le esigenze di studio, lavoro e divertimento, Xiaomi Pad 5 è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 860 di 7nm ad alte prestazioni con una velocità massima di clock fino a 2,96Ghz. Per mantenere gli utenti sempre connessi, Xiaomi Pad 5 è anche equipaggiato con una batteria di lunga durata con una capacità di 8.720mAh (tip).

, in occasione dell’evento di lancio globale dei nuovi componenti della famiglia Xiaomi 11 , ha presentato anche il tanto attesoIl nuovo tablet Xiaomi presenta caratteristiche premium che si prestano al lavoro da remoto e che consentono agli utenti di giocare e lavorare online attraverso un unico dispositivo.Le innovative tecnologie di Xiaomi Pad 5 includono:sarà disponibilenella configurazione dasue presso Mi Store Italia al prezzo di. A partire dalle ore 9.00 sarà possibile acquistarlo sua undivalido per 24h, fino a esaurimento scorte, oppure a partire dalle ore 18.00 delin bundle consi potrà anche acquistare a parte al prezzo dia partire dal 30 settembre oppure in bundle con Xiaomi Pad 5.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita