Tariffe Mobile in Italia: prezzi in leggero calo, fortissima crescita per i GB inclusi nelle offerte (+38.9%)

Più Giga a prezzo più basso con le offerte di telefonia mobile di settembre 2021



Le offerte degli operatori MNO seguono il trend dei prezzi al ribasso



Ledi telefonia mobile proposte dagli operatori italiani diventano sempre più convenienti per gli utenti, registrando una riduzione del prezzo medio mensile ed un notevole incremento dei Giga inclusi.Il nuovoha preso in esame tutte le offerte presenti sul mercato, andando a considerare sia gli operatori MNO con un'infrastruttura di rete proprietaria (TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad) che gli operatori virtuali MVNO.L'indagine ha permesso di fotografare l'evoluzione delle tariffe di telefonia mobile nel corso degli ultimi 12 mesi, confermando la crescita dei vantaggi a disposizione degli utenti. Nel confronto con lo scorso anno, l'Osservatorio ha evidenziato un fortenelle offerte.Rispetto alla precedente rilevazione, infatti, si registra una crescita media delNello stesso tempo,La seconda parte dell'indagine si concentra sulle. Pur confermandosi più costosi, questi provider presentano offerte davvero complete ed in grado di garantire l'accesso ad un quantitativo di Giga maggiore. Rispetto allo scorso anno, inoltre, le offerte degli MNOinclusi ogni mese.L'indagine dell'ha preso in considerazione tutte, andando ad analizzare sia le proposte degli operatoriche le offerte dei provider. Lo studio ha considerato la composizione media di una tariffa mobile ricaricabile (minuti, SMS e Giga inclusi ogni mese) ed il costo periodico richiesto dal provider per l'accesso al pacchetto. I dati raccolti sono poi stati confrontati con la precedente rilevazione, risalente a.A settembre 2021, la tariffa mobile media è composta daRispetto alle rilevazioni dello scorso anno, si registra una leggera crescita dei minuti e degli SMS inclusi (+8.2% e +10.5%). La crescita maggiore, però, è rappresentata dal quantitativo di. In media, rileva l'indagine, è possibile accedere acon unrispetto ai dati raccolti nel corso della precedente rilevazione.L'aumento dei bonus inclusi non si accompagna ad un incremento dei prezzi delle tariffe mobile. Attivare un'offerta ricaricabile, al contrario, diventa ancora più vantaggioso. Il costo periodico medio richiesto dagli operatori è dicon unrispetto ai dati dello scorso anno. Scegliere oggi una nuova offerta di telefonia mobile consente di accedere ad un pacchetto più completo e, soprattutto, più economico.Secondo l'ultimo Osservatorio sulle comunicazioni (AGCOM, luglio 2021), gli(TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad) coprono l'(ovvero le SIM effettivamente utilizzate da consumatori e non da oggetti) rappresentano un vero e proprio riferimento del mercato italiano di telefonia mobile. L'analisi delle offerte dei provider MNO è, quindi, molto importante in quanto le proposte di tali provider sono quelle più scelte dagli utenti.Come avvenuto per la media generale (MNO + MVNO), anche le tariffe proposte dagli operatori MNO si caratterizzano per averee offrireDa notare, inoltre, che tutti gli operatori MNO mettono a disposizione dei loro clienti il 5G, ancora quasi sempre assente tra le proposte degli operatori virtuali MVNO.L'indagine dell'Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it rileva che il pacchetto medio proposto dagli operatori MNO include. Rispetto allo scorso anno si registrano piccole differenze per minuti ed SMS (-0.8% per i minuti e +6.5% per gli SMS) ed unainclusi ogni mese che fanno segnare un notevolePer quanto riguarda il costo periodico, invece, le proposte degli operatori MNO presentano, in media, uncon un calo delrispetto allo scorso anno.