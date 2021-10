Sony presenta SRS-NS7, lo speaker indossabile

Lo speaker

ha annunciato il lancio del nuovo, uno speaker wireless da indossare intorno al collo, in grado di offrire un effetto audio avvolgente e personalizzato, per immergersi completamente in una sala cinematografica privata. Insieme allo speaker debutta anche il trasmettitore wireless WLA-NS7, che permette di vivere la stessa esperienza con alcuni modelli di cuffie di Sony selezionati.e i modelli BRAVIA XR. Grazie all'esclusiva tecnologia 360 Spatial Sound di Sony e all'app 360 Spatial Sound Personalizer, garantisce un effetto cinematografico perfettamente ottimizzato.Abbinato al trasmettitore wireless in dotazione e ai TV BRAVIA XR,perfeziona la disposizione degli speaker virtuali Dolby Atmos per immergere completamente l'ascoltatore nel suono, come se fosse protagonista dell'azione.L'utilizzo è semplicissimo: basta collegare il trasmettitore wireless al TV tramite un cavo ottico e un cavo USB, poi sincronizzareal trasmettitore via Bluetooth.Il segreto per ottenere un'acustica davvero su misura è l'app 360 Spatial Sound Personalizer che, partendo da una foto del padiglione auricolare dell'utente, analizza il profilo uditivo specifico e lo integra in, calibrando di conseguenza l'emissione.Oltre a trasmettere contenuti Dolby Atmos sui televisori,riproduce i brani musicali dagli smartphone con tutta la qualità di 360 Reality Audio, dando davvero l'impressione di trovarsi a un concerto live. Per perdersi nelle trascinanti note di 360 Reality Audio servono uno smartphone e una piattaforma musicale compatibile (come Deezer, nugs.net o TIDAL).Lo speaker permette di guardare film, serie TV e concerti senza interruzioni e in tutta comodità,. L'archetto flessibile si può regolare per evitare qualsiasi fastidio.Nemmeno la batteria sarà un problema:ha un'autonomia di 12 ore (5 ore al volume massimo), quanto basta per guardare più di un film o un episodio di seguito. E se proprio l'energia inizia ad esaurirsi, bastano 10 minuti di ricarica rapida tramite la porta USB Type-C per guadagnare fino a 60 minuti di riproduzione extra.Lo speaker indossabilenon dà il meglio di sé solo con TV, cinema e musica, ma si presta benissimo anche al telelavoro e alle chiamate in viva voce. La posizione del microfono integrato è studiata per ricevere e trasmettere la voce con un'ottima qualità, mentre la X-Balanced Speakers Unit riproduce le parole di colleghi e amici con estrema chiarezza, assistita dalla funzione di eliminazione dell'eco.Progettato all'insegna della massima praticità,offre anche la connessione Multipoint, che consente di collegare due dispositivi (un laptop e uno smartphone, ad esempio) contemporaneamente. Se arriva una chiamata sul laptop mentre lo speaker sta trasmettendo musica dallo smartphone, è possibile rispondere premendo semplicemente il pulsante riproduzione/chiamata sul lato sinistro dell'archetto. Al termine della telefonata, la playlist riprende automaticamente.Il grado di protezione IPX4 certifica la resistenza agli schizzi d'acqua di, che si può quindi utilizzare tranquillamente in ogni angolo della casa e durante qualsiasi tipo di attività, anche mentre si fa il bagno. Il design aperto, inoltre, è l'ideale per seguire film e brani dal dispositivo senza perdere il contatto con il mondo esterno.