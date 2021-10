Apple Music Voice Plan: la nuova esperienza musicale, progettata in esclusiva per Siri

Apple ha annunciato Apple Music Voice Plan, un nuovo piano di abbonamento di Apple Music sviluppato sulla potenza di Siri.

offre accesso al catalogo completo di 90 milioni di brani, decine di migliaia di playlist, incluse centinaia di nuovissime playlist pensate per stati d’animo e attività, mix personalizzati e stazioni dedicate a generi specifici, oltre alla pluripremiata Apple Music Radio, il tutto tramite Siri a un costo di €4,99 al mese.



Gli utentia Apple Music Voice Plan tramite Siri dicendo “Ehi Siri, inizia la prova gratuita di Apple Music Voice” oppure direttamente dall’app Apple Music. Una volta abbonati a Apple Music Voice Plan, gli utenti possono chiedere di riprodurre la musica preferita su tutti i propri dispositivi compatibili con Siri, tra cui HomePod mini, AirPods, iPhone e qualsiasi altro dispositivo Apple, e quando utilizzano CarPlay.Apple Music introduce inoltresuddivise per stato d’animo e attività, create dalla redazione di Apple Music e ottimizzate per essere richieste tramite comandi vocali. Si potrà chiedere a Siri “Riproduci la playlist per la festa stasera”, “Riproduci un brano rilassante” oppure “Riproduci brani simili a questo” per un’esperienza musicale davvero personalizzata. Chi sottoscrive uno dei piani di Apple Music avrà accesso a queste playlist e potrà sfruttare ancora di più tutti i vantaggi di Apple Music e di Siri. Chi si abbona a Apple Music Voice Plan potrà inoltre accedere all’intera raccolta di playlist Apple Music, incluse le più amate come New Music Daily, Rap Life, Successi del momento, A-List Pop, R&B Now e tante altre.Apple Music Voice Plan sarà disponibile in autunno in 17 Paesi, tra cui l'Chi si abbona a Apple Music Voice Plan potrà usufruire di un’esperienza in-app personalizzata con suggerimenti basati sui propri gusti e la musica riprodotta di recente tramite Siri. Nell’app sarà presente una sezione dedicata chiamata “Just Ask Siri” con trucchi volti a ottimizzare Siri per Apple Music.Per accedere all’offerta premium di Apple Music, inclusi audio spaziale e audio lossless, testi, videoclip e tanto altro, è possibile passare in qualsiasi momento al piano individuale di Apple Music al costo di €9,99 al mese o al piano famiglia con un massimo di sei account al costo di €14,99 al mese.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita