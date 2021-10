Su Amazon.it apre il negozio dedicato ad Halloween

Di origini antichissime e in parte ancora incerte, Halloween è una ricorrenza molto amata da grandi e piccini soprattutto nei paesi anglosassoni, ma, con gli anni, ha saputo conquistare con il suo fascino misterioso un po' tutto il mondo, Italia inclusa.

I veri

appassionati sono già all’opera con i preparativi

Amazon.it con

e, per rendere la festa ancora più speciale, al loro fianco ci sarà anchecon un originale store a tema

Fino al 31 ottobre, all’interno della vetrina di Halloween su Amazon.it, è possibile curiosare tra tantissime offerte su costumi, trucchi, giocattoli, decorazioni, libri, film e accessori, spaziando dalle proposte più tradizionali a quelle più innovative e sorprendenti.E per chi, anche quest’anno, non intende rinunciare a un “Dolcetto o Scherzetto?” casalingo, Amazon.it mette a disposizioneche saprà addolcire anche le streghette e i fantasmini più esigenti!Trovare il giusto outfit per l’intera famiglia – amici a quattro zampe inclusi -, rabbrividire con film e libri a tema o sorprendere gli ospiti con ricette di spaventosa dolcezza o, addirittura, con un intero menù “approvato” dal mago più famoso di tutti i tempi (Harry Potter): tutto questo e molto altro diventa possibile grazie ad Amazon.it e alla vetrina dedicata ad Halloween!