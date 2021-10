Zuckerberg cambia nome alla sua società e mira a creare il Metaverso

Ieri, nel corso dell’evento Facebook Connect, Mark Zuckerberg ha fatto una serie di importanti annunci che riguardano sia la sua società sia lo sviluppo digitale verso il quale vuole muoversi.



Zuckerberg ha fatto innanzitutto un lungo excursus sullo sviluppo tecnologico partendo dalla creazione del proprio social network: "

Non cambieranno i nomi delle singole app e delle piattaforme: Facebook (inteso come social network), Messenger, WhatsApp, Instagram e Oculus manterranno i loro nomi. Come rimarrà immutata la struttura societaria.

Nel suo interventoNegli ultimi decenni, la tecnologia ha dato alle persone il potere di connettersi ed esprimersi in modo più naturale. Quando ho iniziato Facebook, digitavamo per lo più testo su siti web. Quando abbiamo avuto telefoni con fotocamere, internet è diventato più visivo e mobile. Man mano che le connessioni diventavano più veloci, i video sono diventati un modo più ricco per condividere esperienze. Siamo passati dal desktop al web al cellulare; dal testo alle foto al video. Ma questo non è il capolinea"."La prossima piattaforma sarà ancora più immersiva - un internet incarnato dove sei nell'esperienza, non solo guardandola. Questo lo chiamiamo il metaverso, e toccherà ogni prodotto che costruiamo. La qualità definitiva del metaverso sarà una sensazione di presenza, come se fossi proprio lì con un'altra persona o in un altro posto. Sentirsi veramente presenti con un'altra persona è il sogno più grande della tecnologia sociale. Ecco perché siamo concentrati sulla costruzione di questo.Nel metaverso, potrai fare quasi tutto quello che puoi immaginare - stare insieme ad amici e familiari, lavorare, imparare, giocare, fare acquisti, creare - oltre a esperienze completamente nuove che non si adattano a come pensiamo noi dei computer o dei telefoni"."In questo futuro, potrai teletrasportarti istantaneamente come ologramma per essere in ufficio senza pendolare, ad un concerto con gli amici, o nel salotto dei tuoi genitori per raggiungerti. Questo ti aprirà più opportunità, ovunque tu viva. Potrai dedicare più tempo a ciò che conta per te, abbattere il tempo nel traffico e ridurre la tua impronta di carbonio.Pensa a quante cose fisiche hai oggi che potrebbero essere solo ologrammi in futuro. La tua TV, la tua perfetta configurazione di lavoro con più monitor, i tuoi giochi da tavolo e altro -- invece di cose fisiche assemblate nelle fabbriche, saranno ologrammi progettati da creator di tutto il mondo.Ti muoverai attraverso queste esperienze su diversi dispositivi - occhiali in realtà aumentata per rimanere presenti nel mondo fisico, realtà virtuale per essere completamente immersi e telefoni e computer per saltare dalle piattaforme esistenti. Qui non si tratta di passare più tempo sugli schermi; si tratta di rendere migliore il tempo che già trascorriamo"."il metaverso non sarà creato da una sola società. Sarà costruito da creator e sviluppatori che realizzano nuove esperienze e articoli digitali interoperabili e sbloccano un'economia creativa enormemente più grande di quella vincolata dalle piattaforme di oggi e dalle loro politiche".Aspetti fondamentali del Metaverso sonoche "devono essere integrate nel metaverso fin dal primo giorno. Anche gli standard aperti e l'interoperabilità. Questo richiederà non solo un nuovo lavoro tecnico -- come il supporto di progetti cripto e NFT nella comunità -- ma anche nuove forme di governance. Soprattutto, dobbiamo contribuire a costruire ecosistemi in modo che più persone abbiano un interesse nel futuro e possano trarne benefici non solo come consumatori, ma come creatori".proprio per poter perserguire la strada verso il Metaverso: "Ora stiamo impostando la nostra attività come se fosse su due segmenti diversi: uno per la nostra famiglia di app e uno per il nostro lavoro sulle piattaforme future. Però il nostro lavoro sul metaverso non è solo uno di questi segmenti. Il metaverso comprende sia le esperienze sociali che la tecnologia futura. Mentre allarghiamo la nostra visione, è tempo per noi di adottare un nuovo marchio".: "Per riflettere su chi siamo e il futuro che speriamo di costruire, sono orgoglioso di condividere che la nostra azienda ora".Il cambio di nome però riguarda la società, mentre n"La nostra missione rimane la stessa - si tratta ancora di unire le persone. Neanche le nostre app e i loro brand cambieranno. Siamo ancora l'azienda che progetta tecnologia intorno alle persone. Ma tutti i nostri prodotti, comprese le nostre app, ora condividono una nuova visione: contribuire a dare vita al metaverso. E ora abbiamo un nome che riflette l'ampiezza di quello che facciamo. D'ora in poi, saremo metaverso prima, non Facebook prima. Ciò significa che nel tempo non avrai bisogno di un account Facebook per utilizzare gli altri nostri servizi. Mentre il nostro nuovo marchio inizia a presentarsi nei nostri prodotti, spero che le persone di tutto il mondo possano conoscere il marchio Meta e il futuro per cui lottiamo" chiariscePoi la chiusura del suo post lascia intravedere frontiere digitali difficilmente immaginabili dalla gente comune: "Sto dedicando la nostra energia a questo, più di qualsiasi altra azienda al mondo. Se questo è il futuro che vuoi vedere, spero che ti unisci a noi. Il futuro andrà oltre ogni cosa che possiamo immaginare".