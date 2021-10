LG registra i più alti ricavi trimestrali nella storia dell'azienda

LG ha annunciato un fatturato consolidato del terzo trimestre 2021 di 18,79 trilioni di KRW (16,23 miliardi di dollari), un aumento del 22% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno e il più alto fatturato trimestrale nella storia di LG Electronics. Anche la redditività è stata forte nel trimestre, ma è stata parzialmente compensata da un addebito una tantum.

L'utile operativo di 540,7 miliardi di KRW (466,99 milioni di dollari) è stato inferiore del 49,6% rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente, includendo un accantonamento di 480 miliardi di KRW (415 milioni di dollari).



Vediamo nel dettaglio come si sono comportate le diverse divisioni dell'azienda:





ha registrato nel terzo trimestre 2021 un fatturato di 7,06 trilioni di KRW (6,1 miliardi di dollari) con un utile operativo di 505,4 miliardi di KRW (436,51 milioni di dollari). Le vendite sono aumentate del 14,7% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, superando per la prima volta i 7 trilioni di KRW grazie alla forte crescita in America e in Europa. Si prevede che la competitività dei prodotti e l'efficienza operativa aiuteranno LG a mantenere lo slancio della crescita, anche se ad un ritmo più lento a causa dell'aumento dei costi delle materie prime.







ha raggiunto nel terzo trimestre 2021 un fatturato di 4,18 trilioni di KRW (3,61 miliardi di dollari), il 13,9% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo è stato il quarto trimestre consecutivo con un fatturato superiore a 4 trilioni di KRW, guidato in gran parte dalla crescita costante della domanda di prodotti premium come i TV OLED e i grandi polliciaggi nei mercati chiave del Nord America e dell'Europa. L'utile operativo di 208,3 miliardi di KRW (179,91 milioni di dollari) è diminuito rispetto al terzo trimestre dello scorso anno a causa di un aumento dei prezzi dei componenti, come i pannelli LCD.







ha registrato un fatturato di 1,74 trilioni di KRW (1,5 miliardi di dollari) nel terzo trimestre del 2021, con un aumento del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2020. La perdita operativa del terzo trimestre 2021 di 537,6 miliardi di KRW (464,32 milioni di dollari) include l'addebito una tantum di 480 miliardi di KRW legato al ritiro della Chevy Bolt EV da parte di General Motors. Anche se l'industria ha visto un aumento della domanda di automobili, compresi i veicoli elettrici, durante il trimestre, il mercato automotive globale ha sperimentato una significativa interruzione a causa della carenza di semiconduttori. Nel quarto trimestre, l'azienda si concentrerà infatti sul rafforzamento della sua catena di approvvigionamento globale attraverso una maggiore collaborazione con i produttori di apparecchiature originali per auto e con altri fornitori di componenti.





ha visto un incremento delle vendite nel terzo trimestre pari a 1,69 trilioni di KRW (1,46 miliardi di dollari), con un aumento del 13,9% rispetto a un anno fa, grazie alla continua crescita della domanda di prodotti di information display, PC e monitor, nonché alla graduale ripresa del segmento B2B. Una perdita operativa di 12,3 miliardi di KRW (10,62 milioni di dollari) è stata causata dall'aumento dei prezzi dei principali componenti, tra cui i pannelli LCD, i semiconduttori e i wafer solari, nonché da un aumento dei costi logistici a livello mondiale. Nell'ultimo trimestre dell'anno, l'azienda prevede di puntare in modo massiccio sul segmento B2B in ripresa, migliorando la competitività dei prodotti e l'efficienza operativa.

