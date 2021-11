Apple: fatturato in crescita del 29%, nuovo record per il trimestre di settembre

Apple ha presentato i risultati finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2021, conclusosi il 25 settembre 2021. L’azienda ha annunciato un record in termini di fatturato per il trimestre di settembre pari a 83,4 miliardi di dollari, un incremento del 29% rispetto all’anno precedente e un utile trimestrale per azione diluita di 1,24 dollari.

“Quest’anno abbiamo lanciato i nostri prodotti più potenti di sempre, dai Mac con chip M1 a una linea di iPhone 13 che definisce un nuovo standard di prestazioni e offre la possibilità di creare e rimanere in contatto in modi nuovi” ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Mettiamo i nostri valori in tutto quello che facciamo; ci stiamo avvicinando all’obiettivo di essere, entro il 2030, carbon neutral in tutta la nostra catena di fornitura e in tutto il ciclo di vita dei nostri prodotti, e portiamo ulteriormente avanti il nostro impegno per costruire un futuro più equo.”

“I risultati record del trimestre di settembre sono stati la conclusione di uno straordinario anno fiscale caratterizzato da una forte crescita a due cifre, durante il quale abbiamo stabilito nuovi record di fatturato in tutti i nostri segmenti geografici e in ogni categoria di prodotto nonostante l’incertezza costante della situazione macro-economica” ha detto Luca Maestri, CFO di Apple. “La combinazione tra le perfomance di vendita record, l’imbattibile fedeltà dei clienti e la forza del nostro ecosistema ci ha permesso di raggiungere un nuovo massimo storico per quanto riguarda la nostra base installata di dispositivi attivi. Durante il trimestre di settembre, abbiamo restituito agli azionisti più di 24 miliardi di dollari, e continuiamo a fare progressi verso il nostro obiettivo di raggiungere una posizione di saldo neutro nel corso del tempo.”

