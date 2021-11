Studio: i videogiochi violenti non rendono i giocatori più aggressivi nella vita reale

I media e il

la gente

spesso collegano i videogiochi violenti

vita reale, anche se le prove di questo legame sono limitate.

Il dibattito sull'argomento di solito si intensifica dopo

massacri e

sparatorie di massa, con

analisi giornalistiche

che collegano questi atti violenti all'interesse

dei loro

autori per i videogiochi violenti.

Alcuni invece

individuano altri

fattori come i problemi di salute mentale o il facile accesso alle armi

da parte degli adolescenti in alcuni paesi

come spiegazioni più probabili.

Alla luce di queste affermazioni contrastanti, il presidente Obama ha chiesto nel 2013 più fondi governativi per la ricerca sui videogiochi e la violenza.

Ma prima che i governi introducano politiche che limitino l'accesso ai videogiochi, è importante stabilire se i videogiochi violenti induc

Un nuovo studio di

Agne Suziedelyte

, docente presso il Dipartimento di Economia della

City University

of London

, fornisce prove degli effetti dei videogiochi violenti sul comportamento aggressivo dei bambini utilizzando dati provenienti dagli

USA

.

La ricercatrice

ha esaminato gli effetti dei videogiochi violenti su due tipi di violenza: aggressione contro altre persone e distruzione di oggetti o proprietà.

Lo studio, pubblicato nel

Journal of Economic Behavior & Organization

, si è concentrato sui

- il gruppo più propenso a giocare a questi videogiochi. La ricerca ha utilizzato metodi econometrici che identificano effetti causali plausibili dei videogiochi violenti sull'aggressività, piuttosto che semplici associazioni.

Secondo la ricerca, il tempo trascorso dai ragazzi a giocare a un nuovo videogioco violento aumenta di 15-20 minuti al giorno (32-39% rispetto alla media), ma solo quattro o cinque mesi dopo l'uscita del gioco. Questi effetti sono più pronunciati tra i ragazzi più grandi (12-18 anni) e i giocatori regolari di videogiochi.

Al contrario, lo studio non ha trovato alcuna prova che la violenza contro gli altri aumenti dopo l'uscita di un nuovo videogioco violento (come riportato dai genitori). Tuttavia, in alcuni gruppi di bambini (ad esempio quelli più grandi o provenienti da famiglie di basso status socio-economico) i videogiochi violenti

aumenterebbero

significativamente il comportamento distruttivo.

"Presi insieme, questi risultati suggeriscono che i videogiochi violenti possono

turbare

i bambini, ma che questo disturbo non si traduce in violenza contro gli altri - che è il tipo di violenza di cui siamo più preoccupati. Una spiegazione probabile per i miei risultati è che si gioca ai videogiochi a casa, dove ci sono meno opportunità di

aggredire

gli altri, così come meno opportunità di

rivolgere la propria attenzione verso

attività che

favoriscono atteggiamenti violenti

, come bere e fare uso di droghe,

e di avere contatti con

altri ragazzi. Il meccanismo di sostituzione gioca quindi un ruolo importante. Questo effetto di 'neutralizzazione' è particolarmente importante per i ragazzi inclini

a comportamenti aggressivi

"

,

