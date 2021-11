ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition disponibile in Italia

ha annunciato: una scheda grafica costruita per incarnare lo spirito degli appassionati e dei modder di Noctua. I fan Noctua sono tantissimi e tra questi ci sono molti appassionati del fai-da-te su PC. I fan più accaniti arrivano a modificare persino le loro schede grafiche per utilizzare il caratteristico colore crema e marrone. Oltre al loro fascino, le ventole Noctua vantano bassa rumorosità, ottimizzazione del flusso d'aria e un'elevata affidabilità, mantenendo i PC a basse temperature con livelli di rumorosità che non disturbano affatto, pur garantendo prestazioni elevate. Ispirata da questi appassionati, ASUS ha recentemente avviato una partnership a lungo termine con Noctua e ha compiuto un ulteriore passo avanti collaborando su una scheda grafica personalizzata per sfruttare i punti di forza unici dei sistemi di Noctua.all'avanguardia per spostare l'aria su un enorme dissipatore da 2,3 sviluppato da una collaborazione tra il veterano team di ricerca e sviluppo termico di ASUS e gli ingegneri di Noctua. Questa task force ha lavorato insieme per mettere a punto il design delle alette e la disposizione dell'heatpipe, ottimizzando il tutto per le caratteristiche del flusso d'aria dell'NF-A12x25. Per dare la priorità a bassi livelli di rumorosità, ossia una firma acustica uniforme, e ottenere un'elevata efficienza di raffreddamento, è stata impiegata una coppia di ventole da 120 mm. Il volume totale della scheda è stato ampliato per occupare 4,3 slot di spazio. Questo processo di sviluppo cooperativo ha portato a raggiungere le migliori prestazioni termiche per decibel di rumore rispetto a qualsiasi scheda grafica sul mercato.Confrontando i valori con la già eccellente TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC Edition,con lo stesso scenario in termini di potenza e temperatura ambiente. Gli utenti attenti prima di tutto ai livelli di rumore del loro sistema, noteranno senza dubbio la differenza. Oltre al dissipatore di calore su misura e alle ventole all'avanguardia, GeForce RTX 3070 Noctua Edition è dotata di tutte le caratteristiche distintive per cui le schede grafiche ASUS sono famose. Un interruttore del BIOS a doppia modalità è preimpostato sulla configurazione "silenziosa" per un equilibrio ottimale tra rumore e prestazioni, mentre una modalità inattiva a 0 dB mantiene i livelli di rumore al minimo sotto carichi grafici leggeri.L'esclusiva tecnologia di assemblaggioassicura un posizionamento preciso e una saldatura pulita dei componenti integrati, mentre il design della piastra posteriore fornisce all'aria calda una via di fuga nel percorso del flusso d'aria naturale del case. Inoltre, un processo di convalida di 144 ore assicura che questa scheda grafica sia pronta per funzionare a lungo ― fin da subito.La ventola NF-A12x25 è stata una scelta facile per questo progetto grazie alle numerose innovazioni racchiuse nel suo formato da 120 mm. La ventola, ha un coefficiente di espansione termica eccezionalmente basso, che consente alle pale della ventola di operare a soli 0,5 mm di distanza dal telaio esterno. Questa tolleranza estremamente contenuta permette all'NF-A12x25 di lavorare in modo più efficiente per gestire la contropressione riducendo la perdita di flusso d'aria tra i bordi delle lame e il telaio esterno.è disponibile in Italia ad un prezzo consigliato al pubblico diIVA inclusa.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita