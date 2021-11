Realme presenta il suo primo tablet

Realme

realme Pad

realme Pad ha due combinazioni di colori tra cui scegliere: Real Gold e Real Grey, e sarà in vendita a:

3GB + 32GB 239 Euro

4GB + 64GB 259 Euro

6GB + 128GB 289 Euro

ha presentato in Europa il suo primo tablet, spesso solo 6,9 mm con un peso di circa 440 g, che offre l'esperienza mobile più sottile e leggera nella sua fascia di prezzo.Realizzato con un corpo in metallo in lega di alluminio e con una ceramica ultrafina, lucidato con un processo di taglio del diamante di precisione che è stato perfezionato attraverso 40 processi,Confezionato con lo(risoluzione 2000*1200) più nitido in questa fascia di prezzo, ha grande batteria (7100 mAh) e degli altoparlanti che supportano Dolby Atoms e certificati dallo standard Hi-Res, realme pad è una delle scelte migliori come home theater portatile. Lo schermo da 10,4 pollici con un impressionante rapporto schermo/corpo dell'82,5% estende i confini visivi, mentre presenta anche funzioni di protezione degli occhi con più modalità di luce: blu bassa, modalità di lettura, ecc. I quattro altoparlanti possiedono un palcoscenico sonoro aperto, con dettagli straordinariamente ricchi e in grado di deliziarti con un'esperienza audio cinematografica.Lasupporta 65 giorni in stand-by e un'impressionante funzione di ricarica inversa, che può in gran parte alleviare l'ansia della batteria in continua crescita con quantità sempre crescenti di dispositivi intelligenti.Il processore Helio G80, il processore octa-core con due core A75, fino a 2GHz e GPU ARM Mali-G52, supporta perfettamente MediaTek Hyper Engine e