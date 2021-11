Amazon annuncia la Settimana del Black Friday: nuove offerte ogni giorno dal 19 al 29 novembre

Casa e cucina : scopri le offerte sugli elettrodomestici come la macchina per preparare la pasta Philips, la macchina del caffé De Longhi e la friggitrice ad aria Princess.

: scopri le offerte sugli elettrodomestici come la macchina per preparare la pasta Philips, la macchina del caffé De Longhi e la friggitrice ad aria Princess. TV, Home e Cinema: centinaia di offerte sulle Smart TV di Sony e su altri prodotti per l’home theatre come le casse Bose. Scopri i prodotti Foppapedretti scontati fino al 50%. Decora la tua casa con prodotti di arredamento scontati, tra cui le candele profumate Yankee Candle.

centinaia di offerte sulle Smart TV di Sony e su altri prodotti per l’home theatre come le casse Bose. Scopri i prodotti Foppapedretti scontati fino al 50%. Decora la tua casa con prodotti di arredamento scontati, tra cui le candele profumate Yankee Candle. Informatica: risparmia sugli smartphone e gli accessori selezionati di Samsung, OnePlus, Oppo e Xiaomi. Scopri le cuffie Beats e Sony. Scopri le offerte sugli smartwhatch di Apple e Garmin. Scopri le offerte sui monitor LG e sui tablet Lenovo. Tante offerte per il gaming come i notebook MSI Katana.

risparmia sugli smartphone e gli accessori selezionati di Samsung, OnePlus, Oppo e Xiaomi. Scopri le cuffie Beats e Sony. Scopri le offerte sugli smartwhatch di Apple e Garmin. Scopri le offerte sui monitor LG e sui tablet Lenovo. Tante offerte per il gaming come i notebook MSI Katana. Salute e cura della persona: risparmia fino al 50% sui prodotti di bellezza L’Oreal Paris, Nivea e Collistar. Scopri i prodotti per il make-up di Kiko e NYX Professional. Risparmia sui prodotti per la cura dei capelli di Rowenta come gli arricciacapelli professionali e la spazzola lisciante. Scopri le promozioni sui prodotti per la cura della persona di Braun e Gilette.

risparmia fino al 50% sui prodotti di bellezza L’Oreal Paris, Nivea e Collistar. Scopri i prodotti per il make-up di Kiko e NYX Professional. Risparmia sui prodotti per la cura dei capelli di Rowenta come gli arricciacapelli professionali e la spazzola lisciante. Scopri le promozioni sui prodotti per la cura della persona di Braun e Gilette. Sport: decine di offerte su prodotti per il fitness come i tapis roulant FitFiu e l’attrezzatura da box Leone. Sconti fino al 30% sui prodotti per gli sport d’acqua come il SUP di Bluefin.

decine di offerte su prodotti per il fitness come i tapis roulant FitFiu e l’attrezzatura da box Leone. Sconti fino al 30% sui prodotti per gli sport d’acqua come il SUP di Bluefin. Dispositivi Amazon : grazie al Black Friday, moltissime offerte su un’ampia selezione di dispositivi con Alexa integrata tra cui Echo dot (3° gen) a 19,99€ invece di 49,99€; Echo (4° gen) a 49,99€ anziché 99,99€; ; Echo Show 5 (2° gen) a 44,99€ anziché 84,99€; Echo Show 8 (2° gen) disponibile a 84,99€ invece di 129,99€; Echo Auto a 39,99€ anziché 59,99€. É possibile risparmiare anche sulla gamma di router Amazon, inclusi eero a 62,00€ anziché 99,00€ ed eero 6, disponibile a 194,00€ anziché 299,00€. In offerta anche Fire TV Stick 4K Max a 38,99€ invece di 64,99€; Fire TV Cube a 79,99€ anziché 119,99€.

: grazie al Black Friday, moltissime offerte su un’ampia selezione di dispositivi con Alexa integrata tra cui Echo dot (3° gen) a 19,99€ invece di 49,99€; Echo (4° gen) a 49,99€ anziché 99,99€; ; Echo Show 5 (2° gen) a 44,99€ anziché 84,99€; Echo Show 8 (2° gen) disponibile a 84,99€ invece di 129,99€; Echo Auto a 39,99€ anziché 59,99€. É possibile risparmiare anche sulla gamma di router Amazon, inclusi eero a 62,00€ anziché 99,00€ ed eero 6, disponibile a 194,00€ anziché 299,00€. In offerta anche Fire TV Stick 4K Max a 38,99€ invece di 64,99€; Fire TV Cube a 79,99€ anziché 119,99€. Marchi Amazon: risparmi fino al 30% su una selezione di prodotti dei marchi Amazon tra cui prodotti per la casa, elttronica, e prodotti per lo sport dei brand Amazon Basics, Umi ed Eono, prodotti di arredamento per tutti gli ambienti di casa dei brand Alkove, Rivet e Movian, prodotti per la salute, la cura della persona e caffè di Solimo, prodotti di bellezza di Belei e snack di Happy Belly.

risparmi fino al 30% su una selezione di prodotti dei marchi Amazon tra cui prodotti per la casa, elttronica, e prodotti per lo sport dei brand Amazon Basics, Umi ed Eono, prodotti di arredamento per tutti gli ambienti di casa dei brand Alkove, Rivet e Movian, prodotti per la salute, la cura della persona e caffè di Solimo, prodotti di bellezza di Belei e snack di Happy Belly. Amazon Music: i clienti che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited potranno avere tre mesi di uso gratuito, con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani, senza pubblicità, con audio in streaming di altissima qualità e milioni di episodi di podcast. In aggiunta, con l’acquisto di dispositivi Amazon Echo selezionati, i nuovi clienti Amazon Music Unlimited otterranno sei mesi di abbonamento gratuito.

i clienti che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited potranno avere tre mesi di uso gratuito, con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani, senza pubblicità, con audio in streaming di altissima qualità e milioni di episodi di podcast. In aggiunta, con l’acquisto di dispositivi Amazon Echo selezionati, i nuovi clienti Amazon Music Unlimited otterranno sei mesi di abbonamento gratuito. Kindle Unlimited: 3 mesi di Kindle Unlimited a 9,99€. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a milioni di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i nuovi iscritti a Kindle Unlimited. Si applicano termini e condizioni.

3 mesi di Kindle Unlimited a 9,99€. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a milioni di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i nuovi iscritti a Kindle Unlimited. Si applicano termini e condizioni. Amazon Fresh (Milano, Roma, Torino e Bologna): dal 19 al 29 novembre, i clienti di Milano, Roma, Torino e Bologna dove è disponibile il servizio, avranno accesso ad offerte imperdibili con risparmi fino al 30% su oltre 1.000 prodotti. Inoltre, tutti i clienti che effettueranno il loro primo di almeno 15€, riceveranno uno sconto di 10€ utilizzando il codice FRESH10.

dal 19 al 29 novembre, i clienti di Milano, Roma, Torino e Bologna dove è disponibile il servizio, avranno accesso ad offerte imperdibili con risparmi fino al 30% su oltre 1.000 prodotti. Inoltre, tutti i clienti che effettueranno il loro primo di almeno 15€, riceveranno uno sconto di 10€ utilizzando il codice FRESH10. U2 Supermercato su Amazon.it (Milano, Bergamo): fino al 29 novembre, i clienti avranno accesso a centinaia di offerte su prodotti a marchio Il Viaggiator Goloso e Unes Confronta e Risparmia, con sconti fino al 15%.

fino al 29 novembre, i clienti avranno accesso a centinaia di offerte su prodotti a marchio Il Viaggiator Goloso e Unes Confronta e Risparmia, con sconti fino al 15%. Pam Panorama su Amazon.it (Torino, Roma): dal 24 al 26 novembre, i clienti avranno accesso a migliaia di prodotti in offerta, con risparmi fino al 30%

dal 24 al 26 novembre, i clienti avranno accesso a migliaia di prodotti in offerta, con risparmi fino al 30% Prime Student: I clienti che si iscrivono a Prime Student per la prima volta, riceveranno un codice promozionale di 5€ da utilizzare su Amazon.it. Per usufruire dell’offerta, i clienti possono iscriversi a Prime Student e utilizzare il codice BFSTUDENT al termine del primo acquisto come cliente Prime Student. Dopo i 90 giorni di prova, l'abbonamento Prime Student ha un costo di 18€ all’anno, ed è possibile disdirlo in qualsiasi momento.

ha annunciato l’inizio della, con più offerte che mai, disponibili a partire dalla mezzanotte di domani, venerdì 19 novembre fino alle 23:59 del 29 novembre, su amazon.it/blackfriday e tramite la shopping app di Amazon.I clienti potranno trovare e godere di decine di migliaia di offerte imperdibili su moltissimi prodotti, incluse le migliori idee regalo in tutte le categorie, tra cui elettronica, giocattoli, articoli per la casa e la cucina, i must-have fashion della stagione, le ultime proposte beauty e molto altro.La Settimana del Black Friday è anche il momento ideale. Nel Negozio di Natale , i clienti possono infatti acquistare un’ampia selezione di idee regalo in offerta e non solo, dalle più innovative, alle più tradizionali come decorazioni natalizie giocattoli , oltre a moltissime proposte Made in Italy Di seguito un'anteprima delle migliori offerte disponibili durante la Settimana del Black Friday di Amazon:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita