raggiunge le città di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Corigliano Calabro, Lamezia Terme, Rende, Rossano e Vibo Valentia.

.

espande la propria copertura con tecnologia 5G TDD in Puglia eL’azienda, guidata da Jeffrey Hedberg, conferma l’impegno ad estendere i servizi di connettività ultrabroadband mobile sul territorio nazionale per collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità,. Si tratta di una tecnologia che permette, in particolare, di usufruire di una velocità di rete maggiore e di un’aumentata capacità di gestione anche nelle zone dove il traffico è più intenso.Per usufruire dei vantaggi della tecnologia di rete 5G, che ad oggi raggiunge una copertura del 95,4% della popolazione, è possibile attivare una delle soluzioni WindTre voce e internet, Priority Pass, minuti illimitati e smartphone 5G incluso.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita