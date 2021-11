Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, disponibili ufficialmente

, ora disponibili in esclusiva su console Nintendo Switch.









Allenatori e Allenatrici possono esplorare di nuovo la regione di Sinnoh inPokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono remake fedeli di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, usciti per Nintendo DS nel 2006. I giochi originali sono stati riprodotti fedelmente con dei colori ravvivati e brillanti per Nintendo Switch. Gli Allenatori e le Allenatrici incontreranno il Professor Rowan, affronteranno il Team Galassia, esploreranno i Grandi Sotterranei e tanto altro. Una moltitudine di nuovi incontri e sorprese attende chi esplora Sinnoh per la prima volta.I giocatori sceglieranno Turtwig, Chimchar o Piplup come primo compagno d'avventura prima di dare inizio al loro viaggio. Lungo il cammino, incontreranno il Pokémon leggendario Dialga in Pokémon Diamante Lucente o Palkia in Pokémon Perla Splendente.Per scoprire di più su Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, visitaSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita