DAZN annuncia il suo nuovo polo di innovazione

DAZN Group, la principale società di streaming sportivo al mondo, ha annunciato il lancio del suo hub di innovazione, DAZN X.

DAZN X nasce dall'acquisizione da parte di DAZN Group di Texel

, società innovativa di video streaming di Tel Aviv, in Israele. DAZN X opererà come una business unit globale in tutti i principali mercati di DAZN. L'intero team di Texel, formato da 50 innovatori di talento, si unirà a DAZN X per lavorare al fianco dei team di tecnologia e prodotto di DAZN, garantendo così l’importante supporto della sua tecnologia proprietaria, dell'incomparabile esperienza e di nuove competenze.

L'acquisizione di Texel permetterà a DAZN di offrire ai tifosi un'esperienza ancora più completa: DAZN X si concentrerà infatti sullo sviluppo di contenuti interattivi e coinvolgenti come parte integrante del servizio di streaming sportivo offerto da DAZN.

Gli abbonati di DAZN potranno parlare, condividere, fare acquisti e giocare con i loro amici mentre assistono in diretta a contenuti sportivi premium.

Shay Segev, co-CEO di DAZN

, commenta così l'accordo: “Vogliamo rivoluzionare l'esperienza della visione dello sport rendendola più emozionante, più social e ancora più coinvolgente. L'acquisizione di Texel e il lancio di DAZN X rappresentano un'accelerazione significativa della nostra strategia e ci posizionano come leader dell'innovazione sportiva a livello mondiale”.

