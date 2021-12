R-Store: apre a Milano un nuovo punto vendita nel cuore di Porta Romana

R-Store, Apple Premium Reseller, conferma il suo percorso di costante e virtuosa crescita con una nuova apertura a Milano nel quartiere di Porta Romana, inaugurando così il quinto store della città meneghina. Questa apertura segna un ulteriore passo avanti dell'azienda nell'intento di offrire sempre la migliore esperienza ai clienti e appassionati di prodotti Apple su tutto il territorio nazionale ma anche un nuovo punto di riferimento per le istituzioni universitarie e scolastiche, grazie a una presenza sul territorio sempre più capillare.





Dal primo store aperto a Napoli nel 2008, l'espansione è stata sia verso nord che verso sud – presidiando Campania, Basilicata, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Molise, Calabria, Sicilia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia – raggiungendo 35 punti vendita, con oltre 300 collaboratori, e 10 regioni.

Con la recente apertura del punto vendita di Porta Romana, R-store conferma di voler essere un punto di riferimento anche per professionisti, piccole aziende e per chi richiede assistenza tecnica.

Da anni però la realtà R-Store è molto più, è infatti diventata Apple Authorised Education Specialist, con un team education dedicato al settore dell'istruzione in modo da offrire un completo supporto per lo sviluppo della didattica digitale, con soluzioni pensate sia per la DID (Didattica Digitale Integrata) che la DAD (Didattica a Distanza) oltre alla formazione professionale per i docenti e i dirigenti scolastici.

Grazie alla conoscenza dei prodotti Apple e del loro impiego in ambito didattico, con dimostrazioni pratiche e assistenza personalizzata tramite Apple Practice, il team R-Store accompagna gli istituti scolastici nel raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di efficienza nell'erogazione dei servizi, con la consapevolezza che la tecnologia può trasformare la scuola e incrementare il valore dell'insegnamento grazie anche a nuovi percorsi di apprendimento.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita