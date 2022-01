Agcom: migliora la velocità delle reti mobili di Tim, Vodafone e Wind Tre

È disponibile

il resoconto della campagna 2021

di drive test per la misurazione della velocità delle

reti mobili, svolta tra agosto e novembre di quest’anno in 45 città italiane dall

a Fondazione Ugo Bordoni,

soggetto indipendente incaricato dall’

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.



Le elaborazioni complessive sulle reti dei tre operatori TIM, Vodafone e Wind Tre evidenziano prestazioni ovunque migliori rispetto alla campagna di misurazione dello scorso anno. Per le misure statiche, il valore medio della velocità in

download

risulta di circa 78 Mbps, il 15% in più rispetto allo scorso anno, mentre la velocità in

upload

risulta di circa 32 Mbps, con un aumento del 10%.



Considerando le misure dinamiche urbane, invece, il valore medio della velocità in

risulta di circa 71 Mbps e di circa 29 Mbps in

upload,

con un incremento, rispettivamente, del 18%, e dell’11%.



Nella città di Bologna la velocità in

download

supera i 126 Mbps, mentre la velocità in

upload

supera i 38 Mbps, rispettivamente il 20% e il 23% in più, in confronto alla campagna dello scorso anno. Nella città di Verona la velocità in

download

raggiunge i 109 Mbps (+47%), mentre la velocità in

upload

i 37 Mbps (+19%). Nella città di Bari la velocità in

download

supera i 91 Mbps, mentre la velocità in

upload

giunge fino a 38 Mbps (rispettivamente +2% e + 19%). Nella città di Torino la velocità in

download

tocca gli 82 Mbps (+17%), mentre la velocità in

upload

supera i 34 Mbps (+9%). Nella città di Milano la velocità in

supera i 76 Mbps, registrando un miglioramento del 7%, mentre la velocità in

upload

supera i 32 Mbps, con un aumento del 2%.



Nella città di Roma la velocità in download supera i 71 Mbps, mentre la velocità in upload supera i 28 Mbps, con un miglioramento, rispetto alla campagna di misurazione condotta lo scorso anno, rispettivamente del 19% e del 7%.