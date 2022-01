Spotify presenta i primi nuovi podcast originali del 2022

Se il 2021 è stato l’anno dell’arrivo dei podcast originali di Spotify in Italia, il 2022 si apre all’insegna di 3 grandi novità che vanno ad arricchire ulteriormente il catalogo di contenuti disponibili sulla piattaforma.

Stesso format ma contenuti speciali e inediti per Tutte le volte che, il podcast condotto da Alice Venturi e Camihawke, disponibile ogni lunedì, che dal 31 gennaio, per una settimana, sarà dedicato al festival più atteso della musica italiana, Sanremo, con 6 episodi speciali.

Il 20 gennaio arriva anche, lo show in cui, il rappere il giornalista e autoreterranno gli ascoltatori con il fiato sospeso tra misteri irrisolti e fatti di cronaca nera realmente accaduti, mentre, è disponibile, condotto da, noto divulgatore e la climatologa, che dà voce alla comunità scientifica impegnata a comprendere e contrastare il cambiamento climatico.Puntuale come ogni anno torna Sanremo, il festival ed evento televisivo per eccellenza della musica italiana. Su Spotify, a commentare la settantaduesima edizione del festival musicale più seguito in Italia, sarannole conduttrici del podcast originale Spotify. Prodotto da Spotify Studios e Show Reel Agency e lanciato lo scorso ottobre, nel podcast ogni lunedì le due amiche raccontano tutte le volte che hanno imparato qualcosa di nuovo, partendo dalle proprie esperienze personali.Coincidenza vuole che la loro amicizia sia nata proprio dietro le quinte del palco dell’Ariston e quindi Alice e Camilla non potevano non dedicare uno spazio speciale a Sanremo.prevededove Alice e Camilla si divertiranno a raccontare i momenti salienti di questa edizione e non solo, secondo il loro particolare punto di vista, con il tono ironico e informale che le contraddistingue. In attesa della serata di apertura, a fare da cornice agli altri cinque, il primo episodio sarà disponibilementre da mercoledì 2 a domenica 6 febbraio, la mattina successiva ad ogni serata, racconteranno Sanremo tra classifiche personali, best of e il contributo dei loro ospiti.si preannuncia come il podcast da ascoltare nella settimana italiana più musicale dell’anno per rimanere aggiornati su tutto ciò che accade sul palco dell’Ariston, all’insegna del divertimento. Perché la storia di Sanremo è lunga e, come insegna il podcast, c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare.E per non perdersi neanche una canzone di Sanremo, su Spotify anche quest’anno torna l’hub dedicato con tantissime playlist e contenuti , a cui presto si aggiungerà"Un podcast sfacciatamente dalla parte del Pianeta": così si può riassumere, il nuovo podcast in arrivo da oggi su Spotify. Il divulgatoree la climatologadanno voce alla scienza e agli scienziati, che attraverso dati, numeri, evidenze scientifiche, analisi di accordi internazionali e sperimentazioni di possibili soluzioni ci aiuteranno a capire come sta realmente cambiando il clima del nostro pianeta. Nel corso dei suoi 12 episodi,va alla ricerca di queste risposte, dando voce a chi si dedica al pianeta Terra con competenza e passione. Federico Taddia e Elisa Palazzi incontrano, in ciascuna puntata, le eccellenze scientifiche impegnate nell’analizzare, comprendere e contrastare il global warming. Ricercatrici e ricercatori che tentano di offrire, ognuno nel proprio campo, un contributo qualificato nel segno della sostenibilità. Per una narrazione nuova, coinvolgente e avvolgente attorno allo stato di salute di “Bello Mondo”.Ideato e prodotto da, lo show si snoda nel corso disolo su Spotify.è uno show prodotto da Willy l’orbo e Spotify Studios,. Si tratta di tre personaggi che non hanno molto in comune, che difficilmente la pensano allo stesso modo e che certamente non le mandano a dire. Se a questa premessa aggiungiamo il fatto che i tre protagonisti del podcast, gli elementi per divertirsi sembrano esserci tutti! Nel corso delle 10 puntate, la prima delle quali sarà disponibile da, J-Ax e i suoi co-host parleranno direalmente accaduti in Italia e nel mondo, spesso omessi o passati in secondo piano nelle narrazioni precedenti. Dal caso dei bambini di Satana della Bologna di metà anni ’90 a quello del mostro di Bolzano, dal metronotte Zanfetta rapito dagli alieni fino alla saponificatrice di Correggio, i tre protagonisti del podcast indagheranno in maniera ironica e non morbosa su episodi misteriosi e spesso irrisolti.” racconta. “