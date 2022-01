Sanremo 2022, Amazon Music presenta Italian Do Hits Better, il format social che celebra le edizioni del festival

Quest’anno, i clienti potranno vivere Sanremo insieme ad un ospite davvero speciale: Alexa, da sempre grande fan della musica, accompagnerà infatti il Festival con battute sagaci e commenti pungenti per tutta la durata del programma, ogni sera. Dicendo “Alexa, commenta Sanremo” sarò possibile scoprire le implacabili pagelle per ogni cantante in gara e presentatore, con voti dall’1 al 10. Sarà possibile riascoltare le pagelle anche il giorno successivo e chiedere la pagella di una performance specifica, scegliendo il voto da ascoltare, domandando ad esempio: “Alexa, che voto hai dato a Iva Zanicchi?”.



Alexa ha gusti ben precisi in fatto di musica e per ogni cantante ha la sua opinione: chiedendo “Alexa, cosa pensi di Achille Lauro?” i clienti scopriranno le sue preferenze sugli artisti in gara. E per avere una previsione su chi potrà vincere la 72esima edizione della kermesse, si potrà domandare “Alexa, chi vincerà Sanremo?”, e scoprire il nome del papabile vincitore secondo Alexa.

Ma non è tutto. Tra i contenuti di quest’anno c’è anche il sondaggio di Sanremo: basterà infatti dire “Alexa, apri il sondaggio di Sanremo” per votare i momenti più belli della serata, il miglior look o il miglior sketch e scoprire cosa pensano gli altri utenti delle notti sanremesi.

Torna la vetrina interamente dedicata a Sanremo 2022 su

nella quale sono disponibili CD e vinili in edizione esclusiva per Amazon.it, i migliori album dalle precedenti edizioni di Sanremo e dispositivi Echo con Alexa integrata per godersi al massimo tutta la musica.

Inizia ile, anche per questa 72esima edizione,è in prima fila per portare contenuti esclusivi e intrattenimento ai clienti in tutta Italia. Tra cantanti in gara e ospiti vari, i canali social di Amazon Music si animeranno di contenuti esclusivi e tante sorprese per celebrare il periodo musicale più caldo dell’anno.Dall’1 al 5 febbraio, gli streamer GrenBaud e Gaia Clerici condurranno Italians Do Hits Better, un format social e live su Twitch che celebra la grande musica di tutte le edizioni di Sanremo. Gli host coinvolgeranno gli artisti in gara per scoprire insieme a loro come sono nati i brani che porteranno al Festival, quali sono le loro canzoni preferite delle precedenti edizioni di Sanremo e tutti i retroscena e i commenti sul Festival. Ogni artista creerà u, inserendo al primo posto il proprio brano in gara e scegliendo altre 9 canzoni tra tutte quelle in gara a Sanremo nel corso degli anni. Le playlist saranno poi disponibili sull’app di Amazon Music dal 28 gennaio e saranno presentate e commentate all’interno delle dirette su Twitch. Durante i live, gli artisti in gara si metteranno anche in gioco per scoprire quanto ne sanno sulle precedenti 71 edizioni di Sanremo.Per prepararsi a questo nuovo appuntamento sanremese, Amazon Music ha creato delle playlist tematiche grazie alle quali i clienti possono rivivere i grandi successi del passato e riascoltare le hit più recenti. Sanremo: facciamoci riconoscere , la playlist per dire che sei italiano senza dire che sei italiano, include una selezione di brani 100% Made in Italy. Italiani che passione è invece una raccolta di brani che vuole omaggiare l’animo romantico degli italiani. Arriverà poi, dal 2 febbraio, la playlist Sanremo 2022, con tutte le canzoni in gara quest’anno. Disponibile anche [RE]DISCOVER Sanremo vincitori , dedicata ai brani che hanno trionfato nel corso delle passate edizioni, e tutte le playlist [RE]DISCOVER dedicate ai singoli artisti in gara.Infine, per vivere Sanremo al meglio c’è bisogno della giusta colonna sonora, ed ecco che anche qui arriva Alexa in aiuto. Ancor prima dell’inizio del Festival, saranno disponibili, ogni giorno diverse, per riascoltare i grandi successi degli artisti che in questi anni ci hanno accompagnato con tanta buona musica. Basterà infatti direper rivivere sia la magia dei grandi classici della canzone italiana comedi Mina, sia i successi delle edizioni più recenti, come il tormentonedi Colapesce e Dimartino. Alexa è la compagna perfetta per sentirsi ad un passo dall’orchestra dell’Ariston.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita