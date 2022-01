Asus amplia la gamma di schede madri Intel

Asus ha annunciato l’arrivo di diverse schede madri Z690, H670, B660 e H610 per supportare i processori Intel Core di 12a generazione, offrendo un'ampia gamma di opzioni che includono le più recenti tecnologie a un pubblico ancora più ampio, come mai prima d'ora. La gamma Z690 si espande con tre nuovi modelli ROG Strix e TUF Gaming e contemporaneamente una gamma completa di schede madri B660 e H670 porta la piattaforma di 12a generazione nella fascia mainstream, mentre i modelli H610 sono garanzia per l'utente meno esigente di trovare anche in questo caso una soluzione per qualsiasi budget. ASUS in più offre ai builder "fai-da-te" un'opzione elegante e ad alte prestazioni per il cooling della CPU grazie al nuovo dissipatore a liquido ROG Ryujin II ARGB.





Le nuove schede madri ROG Strix Z690-A Gaming WiFi, TUF Gaming Z690-Plus WiFi e TUF Gaming Z690-Plus arrivano tutte con supporto per moduli di memoria DDR5. ASUS ha anche collaborato con TeamGroup per un nuovissimo kit di memoria T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 5200 MHz da 16 GB, con componenti che sono stati sottoposti a test che superano gli standard del settore per garantire una migliore compatibilità, stabilità, durata e prestazioni al vertice. Per creare sistemi affidabili, ottimizzati e che garantiscano la massima compatibilità, potrebbe essere utile considerare l’intera gamma di hardware per PC compatibile al sito

.





Per gli utenti alla ricerca di una motherboard che bilancia ottimamente prestazioni elevate ed eccezionale valore, ASUS offre ora una ampia varietà di modelli basati sul nuovo chipset Intel B660, spaziando tra tutte le serie: ROG Strix, Prime, TUF Gaming e ProArt. Questi modelli, infatti, offrono tutti uno slot PCIe 5.0, l'overclocking della memoria e il supporto per moduli di memoria indifferentemente DDR5 o DDR4.

Per quanti desiderano invece avere un'abbondante fornitura di linee PCIe ma non intendono sfruttare l'overclocking della CPU, come accade in una scheda madre Z690, ASUS offre nuove proposte TUF Gaming e Prime basate sul chipset H670, che includono uno slot PCIe 5.0, vari slot PCIe 4.0 M.2 e supporto per moduli di memoria DDR4. ASUS offre infine anche una ampia varietà di soluzioni Prime con il nuovo chipset H610 per assicurarsi che ci sia una soluzione per ogni budget ed esigenza.





Per chi si appresta a rinnovare o creare ex novo il proprio PC ed è alla ricerca anche di un efficace dissipatore per la CPU, ASUS annuncia anche i nuovissimi AIO ROG Ryujin II ARGB. Si tratta di un dispositivo di raffreddamento di nuova generazione, presto disponibile per affiancare i due modelli già in commercio (ROG RYUJIN II 360 e ROG RYUJIN II 240) e che, come questi, abbina prestazioni eccellenti con uno stile davvero esclusivo. La sua pompa Asetek di settima generazione, la ventola della pompa incorporata rivolta verso il basso e le ventole con il collaudato design ASUS Axial-tech sono studiati tutti per tenere sotto controllo le temperature della CPU, rimanendo sempre silenziosi. Il generoso pannello integrato da 3,5 pollici di tipo OLED, caratteristica distintiva rispetto ai due modelli presenti, cattura certamente l'attenzione, insieme alla illuminazione delle ventole, e consente la visualizzazione di grafica personalizzata o cruciali informazioni di sistema. Il dispositivo di raffreddamento AIO è disponibile con radiatori da 360 mm o 240 mm per adattarsi ad un’ampia gamma di case. E con le nuove ventole ARGB, la serie ROG Ryujin II ARGB consente agli utenti di sfruttare ancora più opzioni di configurazione del proprio PC, grazie agli effetti di luce personalizzabile con cui rendere unica la propria build.



Le nuove schede madri ASUS Z690, H670, B660 e H610 sono tutte già disponibili presso gli

e tutti i principali Partner commerciali, ad esclusione del ROG Strix Z690-A Gaming WiFi, disponibile a partire dal secondo trimestre del 2022.

Gli AIO ROG Ryujin II ARGB saranno disponibili a partire da secondo trimestre del 2022, mentre i modelli

ROG RYUJIN II 360

e ROG RYUJIN II 240

sono

già disponibili presso i principali Partner qualificati ASUS ad un

prezzo consigliato al pubblico

rispettivamente

di 329,9 € e di 269,9€.

