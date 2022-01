Apple: fatturato in crescita dell’11% segna un nuovo record

Apple ha presentato i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2022, conclusosi il 25 dicembre 2021. L’azienda ha annunciato il record di sempre in termini di fatturato pari a 123,9 miliardi di dollari, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente e un utile trimestrale per azione diluita di 2,10 dollari.

“I risultati record di questo trimestre sono stati possibili grazie alla nostra linea di prodotti e servizi più innovativa di sempre” ha detto Tim Cook, CEO di Apple. “È gratificante vedere il riscontro avuto dai clienti in tutto il mondo, in un momento in cui rimanere in contatto non è mai stato più importante. Stiamo facendo tutto il possibile per costruire un mondo migliore. Continuiamo a fare progressi verso l’obiettivo di far sì che entro il 2030 tutta la nostra filiera e tutti i nostri prodotti siano a impatto zero, e portiamo avanti il nostro lavoro a favore dell’istruzione e dell’equità e la giustizia razziale.”

“La forte risposta dei clienti al nostro recente lancio di nuovi prodotti e servizi ha generato una crescita a due cifre di fatturato e utili, e ci ha permesso di raggiungere un nuovo massimo storico per quanto riguarda la nostra base installata di dispositivi attivi” ha detto Luca Maestri, CFO di Apple. “Questi risultati operativi record ci hanno permesso, durante il trimestre, di restituire quasi 27 miliardi di dollari ai nostri azionisti, mentre procediamo verso l'obiettivo di raggiungere una posizione di saldo neutro nel corso del tempo.”

Il Consiglio di Amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo cash di 0,22 dollari per azione delle azioni ordinarie della Società.

