Kaspersky: nel 2021 in Italia registrati 209,482 attacchi per mobile

più di 95.000 nuovi Trojan per il mobile banking,

ha rilevatoma il numero degli attacchi effettuati utilizzando questo malware è rimasto simile. Inoltre, la quota di Trojan – programmi malevoli in grado di eseguire comandi da remoto – è raddoppiata, raggiungendo l'8,8% nel 2021. Questi ed altri dati sono raccolti nel Mobile Threats Report 2021 di Kaspersky.L'analisi annuale effettuata da Kaspersky sulle minacce mobili ha registrato un trend positivo – il numero degli attacchi ad utenti di tutto il mondo è diminuito:. Gli esperti in parte attribuiscono questo calo all'ondata di attacchi avvenuta all'inizio del lockdown, quando gli utenti sono stati costretti a lavorare da casa. Durante quello stesso periodo, inoltre, il crescente e continuo uso di varie app di intrattenimento e di videoconferenza aveva contribuito a favorire l'aumento e la diffusione degli attacchi. Al momento la situazione si è stabilizzata e, di conseguenza, l'attività dei cybercriminali è rallentata.Tuttavia, gli esperti di Kaspersky credono che sia prematuro tirare un sospiro di sollievo. Nel 2021, infatti,, che hanno causato 46.2 milioni di attacchi in tutto il mondo. Inoltre, l'80% degli attacchi rilevati era stato effettuato da malware seguiti da adware (ossia un software che mostra annunci in maniera intrusiva), e da(programmi malevoli aventi svariate funzioni come, ad esempio, la capacità di nascondersi dallo schermo). Per quanto riguarda l'Italia, nello stesso anno sono stati registrati 209,482 attacchi complessivi, per un totale di 28,131 utenti colpiti. Nel nostro Paese la minaccia più diffusa sono stati gli adware con il 44% seguiti da malware (40%) e RiskWare (15%).Peraltro, il numero di attacchi effettuati sfruttando i Trojan bancari - programmi progettati per rubare le credenziali bancarie degli utenti per poi sfruttarle in seguito e prosciugare i conti correnti delle vittime – sono continuati a buon ritmo. Nel 2021 si sono registrati 2,367 milioni di attacchi, solo 600 mila in meno rispetto al 2020.Per quanto riguarda l'Italia, Kaspersky ha rilevato che. Gli attaccanti hanno inoltre aggiornato i loro Trojan bancari, tant'è che Kaspersky lo scorso anno è stata in grado di rilevare più di 95.000 nuove versioni, molte delle quali con funzionalità avanzate. Ad esempio, ilè in grado di far cadere le chiamate ogniqualvolta l'utente tenti di chiamare la banca, sostituendo all'audio originale una registrazione con risposte preimpostate. In questo modo, l'utente pensa di parlare con un vero dipendente bancario o con la voce automatica standard e invece condivide involontariamente informazioni sensibili con gli attaccanti.