VMware: il fatturato dell'anno fiscale raggiunge i 12,85 milardi di dollari

VMware ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre e per l'anno fiscale 2022. Questi i dati principali per il quarto trimestre e per l'intero anno fiscale:







Quarto trimestre

Il fatturato del quarto trimestre è stato pari a 3,53 miliardi di dollari, un aumento del 7% rispetto al quarto trimestre del fiscal year 2021.

La combinazione del fatturato per subscription e SaaS e per le licenze è stata pari a 1,90 miliardi di dollari, un aumento dell'11% rispetto al quarto trimestre del fiscal year 2021.

I ricavi per subscription e SaaS sono stati di 868 milioni di dollari, un aumento del 23% rispetto al quarto trimestre del fiscal year 2021.

L'utile netto GAAP per il quarto trimestre è stato di 586 milioni di dollari, o 1,39 dollari per azione diluita, una diminuizione del 26% per azione diluita rispetto ai 791 milioni, o 1,87 dollari per azione diluita, per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2021. L'utile netto non-GAAP per il quarto trimestre è stato di 855 milioni di dollari, o 2,02 dollari per azione diluita, una diminuzione del 9% per azione diluita rispetto ai 936 milioni di dollari, o 2,21 dollari per azione diluita, per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2021.

Il reddito operativo GAAP per il quarto trimestre ammonta a 783 milioni di dollari, una diminuzione del 22% rispetto al quarto trimestre del fiscal year 2021. Il reddito operativo non GAAP per il quarto trimestre è stato di 1,14 miliardi di dollari, in linea con il quarto trimestre del fiscal year 2021.

Il flusso di cassa operativo per il quarto trimestre è pari a 1,14 milardi di dollari. Il flusso di cassa disponibile per il quarto trimestre è stato di 1,01 miliardi di dollari.

L'RPO per il quarto trimestre è stato di 12 miliardi di dollari, +6% anno su anno.

Anno fiscale

Il fatturato dell'anno fiscale è stato pari a 12,85 miliardi di dollari, un aumento del 9% rispetto al fiscal year 2021.

La combinazione del fatturato per subscription e SaaS e per le licenze è stato di 6,33 miliardi di dollari, con un aumento del 13% rispetto al fiscal year 2021.

I ricavi per subscription e SaaS sono stati di 3,20 miliardi di dollari, un aumento del 24% rispetto al fiscal year 2021.

Il ricavo ricorrente annuale (ARR) per subscription e SaaS è stato pari a 3,58 miliardi di dollari, un aumento del 24% rispetto al fiscal year 2021.

L'utile netto GAAP per il'anno fiscale è stato di 1,82 miliardi di dollari, o 4,31 dollari per azione diluita, una diminuizione dell'11% per azione diluita rispetto ai 2,06 milardi di dollari, o 4,86 dollari per azione diluita, per l'anno fiscale 2021. L'utile netto non-GAAP è stato di 3,06 miliardi di dollari, o 7,25 dollari per azione diluita, +1% per azione diluita rispetto ai 3,05 miliardi di dollari, o 7,20 dollari per azione diluita, per l'anno fiscale 2021.

L'utile operativo GAAP è stato di 2,39 miliardi di dollari, in linea con l'anno fiscale precedente. L'utile operativo n on-GAAP per il FY22 è stato di 3,92 miliardi di dollari, un aumento del 3% rispetto al FY21.

Il flusso di cassa operativo per l'anno fiscale è pari a 4,36 milardi di dollari. Il flusso di cassa disponibile per l'anno fiscale è stato di 3,97 miliardi di dollari.

"La crescita della domanda per le nostre soluzioni multi-cloud da parte dei clienti si riflette sui risultati del quarto trimestre. Siamo in un momento esaltante nel nostro settore, in quanto le imprese grandi e piccole si trasformano e si modernizzano per diventare aziende digitali basate sul software", ha detto Raghu Raghuram, CEO di VMware. "Siamo in una posizione ideale per aiutare i nostri clienti a costruire, eseguire e proteggere le loro applicazioni in questo ambiente multi-cloud".

