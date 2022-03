Soldo lancia Google Pay per tutti i clienti italiani

Soldo, la piattaforma per lo spend management, ha annunciato la disponibilità, a partire dal mercato italiano e UK, del servizio Google Pay su tutte le proprie carte.

Grazie all’integrazione con Google, le carte fisiche e virtuali di Soldo potranno infatti essere inserite all’interno dei wallet di Google Pay su tutti gli smartphone Android, consentendo pagamenti sicuri e migliorando l’esperienza di acquisto dei clienti Soldo per tutte le spese aziendali, dal retail ai viaggi.

Con Google Pay, i 30mila clienti di Soldo potranno effettuare pagamenti contactless sicuri sia in negozio sia online o tramite app, ovunque questo sistema di pagamento sia accettato. In questo modo, ad esempio, è possibile generare in pochissimo tempo una carta virtuale, assegnarla a un dipendente tramite l’app Soldo, aggiungerla a Google Pay e renderla disponibile per gli acquisti, mantenendo invariato il controllo e la gestione delle spese da parte dei team amministrativi, il vero punto di forza della piattaforma Soldo.

