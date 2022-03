McDonald's entra nel mondo NFT e regala 300 opere

ha annunciato l'ingresso nel mondo degli NFT anche in Italia, dopo averlo recentemente sperimentato oltreoceano. Con un valore complessivo che nel 2021 ha raggiunto i 26,9 miliardi di dollari di scambi e la previsione di arrivare a 80 miliardi entro il 2025, il mercato deiè fra i settori più in crescita a livello globale.Il lancio del Triplo Cheeseburger diviene così l’occasione per la nascita di un progetto creativo unico nel suo genere che vede la partecipazione ditestimonial del progetto, volto della campagna McDonald’s e promotore dei valori dello stare insieme, dell’inclusione e della multiculturalità.Sotto la sua guida, gli artisti Daniele Tozzi specializzato in calligrammi, Serena Gianoli illustratrice e Nicola Laurora aka Nico189 illustratore, hanno infatti reinterpretato il tema del “level up” – concetto alla base del nuovo panino McDonald’s che vuole portare il consumatore verso un ulteriore livello di gusto – al fine di creareOpere che rimandano al valore della stratificazione, della diversificazione e dell’arricchimento di gusti, idee e stile di vita.Di ogni opera sono state prodotteche McDonald’s ha messo in palio tramite un concorso dedicato valido fino al 5 aprile. Chiunque potrà partecipare all’estrazione, basterà registrarsi sulla app McDonald’s, acquistare un Triplo Cheeseburger e inserire nell’apposita sezione il codice presente sullo scontrino.