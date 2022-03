ASUS annuncia la scheda madre business Pro Q670 basata su chipset Intel Q670

ASUS ha annunciato la scheda madre business Pro Q670M-C-CSM con supporto per processori Intel Core di 12a generazione e memorie DDR5 e connettività PCIe 4.0. Si aggiunge ai modelli ASUS B660 e H610 presentati a gennaio per offrire una gamma completa di soluzioni in grado di soddisfare necessità che spaziano da quelle tipiche delle piccole e medie imprese alle aziende di più grandi dimensioni. Questi modelli sono progettati per fornire i migliori livelli di sicurezza, affidabilità, gestione e funzionalità di cui ogni azienda ha bisogno per realizzare e sviluppare i propri sistemi e infrastrutture IT.



La nuova ASUS Pro Q670M-C-CSM offre anche una funzionalità di sicurezza leader nel settore: si tratta della tecnologia ASUS Boot Defender con conformità NIST SP 800-193, che scansiona e protegge automaticamente l'ambiente di avvio per aiutare a recuperare il sistema in caso di intrusioni e attacchi. Questa funzione protegge il PC prima ancora che venga caricato il sistema operativo (OS), per fornire quella protezione aggiuntiva che il sistema operativo non potrebbe garantire. Il Trusted Platform Module (TPM) è integrato a livello hardware e offre anche una migliore protezione dei dati, eleva la sicurezza della rete, protegge le identità digitali e garantisce l'integrità della piattaforma.



La scheda madre ASUS Pro Q670 sarà disponibile nella seconda metà di marzo e già ordinabile presso gli ASUS Gold Store , i System Integrator e i principali Partner Commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di/a partire daIva inclusa.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita