Bitdefender: i criminali usano il plagio per le campagne a tema Ucraina

Bitdefender ha rilasciato una nuova ricerca sulle campagne fraudolente di beneficenza a tema Ucraina. Nelle ultime settimane i ricercatori di Bitdefender hanno monitorato le campagne di spam che sfruttano la guerra in Ucraina. Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, i filtri antispam di Bitdefender hanno individuato decine di migliaia di email di donazione fasulle e campagne di phishing dannose che prendono di mira i cittadini digitali di tutto il mondo nel tentativo di rubare denaro e compromettere i loro dispositivi.

L'ultima analisi di Bitdefender sulle tendenze dello spam relative all'Ucraina mostra che i cybercriminali non si stanno tirando indietro e continuano a sfruttare la crisi. Usando il plagio come arma per rendere le loro email più credibili; la loro tecnica consiste nello “scansionare” le notizie per produrre email dannose scritte correttamente, senza errori grammaticali.

Tra i risultati principali della nuova ricerca:

Sono state scoperte due campagne dannose distinte (entrambe utilizzano i cicli di notizie come esca)

L'86% dei messaggi di plagio è stato inviato da indirizzi IP in Lituania, finendo nelle caselle di posta degli utenti di Corea del Sud (40%), Repubblica Ceca (16%), Germania (7%), Stati Uniti e Regno Unito (5% ciascuno)

Inoltre Bitdefender ha avviato diverse iniziative per sostenere il popolo ucraino e i suoi alleati:

Bitdefender ha sospeso tutte le vendite in Russia per mostrare supporto all'Ucraina.

In collaborazione con il governo rumeno per aiutare i cittadini, le aziende e le istituzioni dell'Ucraina, Bitdefender offre soluzioni di cybersecurity gratuite per tutto il tempo necessario.

Per le aziende dei paesi della NATO e dell'UE preoccupate dall'uso continuo della tecnologia di cybersecurity russa già in uso, Bitdefender offre la possibilità di passare alle tecnologie Bitdefender a costo zero per un anno intero.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita