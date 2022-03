Samsung Electronics presenta M8, la nuova serie di Smart Monitor

Samsung Electronics ha annunciato la sua ultima serie di Smart Monitor, l’M8, con un design aggiornato ed elegante. Il nuovo versatile monitor M8 offre l’iconico design sottile di Samsung in quattro nuovi colori – Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue e Spring Green – disponibile in formato 32 pollici con risoluzione UHD e SlimFit Camera.

Lanciata per la prima volta nel novembre 2020, la serie Smart Monitor di Samsung è la prima linea di schermi multifunzione al mondo progettata per utenti moderni che richiedono un prodotto che offra sia funzionalità che intrattenimento a casa. Non solo è un monitor tradizionale, ma l’M8 permette agli utenti anche di godere di una varietà di servizi OTT, compresi Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple TV via Wi-Fi senza la necessità di collegarsi a un PC o a una TV. L’M8 consente di creare un perfetto ambiente di home office senza utilizzare un PC, collegandosi a diversi dispositivi IT attraverso lo Smart Hub aggiornato. L’interfaccia utente Workspace offre tutti i servizi necessari per lavorare su uno schermo, aiutando gli utenti a connettersi in modalità wireless a un PC Windows o Mac e utilizzare in modo efficiente una vasta gamma di funzioni utili, tra cui Samsung DeX, Apple AirPlay 2 e i servizi cloud di Microsoft 365, così come il mirroring dei contenuti dallo smartphone all’M8.

In più, Smart Monitor M8 è dotato di SlimFit Camera, una webcam magnetica e removibile che può essere fissata al monitor mantenendo ordinato lo spazio sulla scrivania senza alcun cavo antiestetico. SlimFit Camera ha anche funzioni di face tracking e auto zoom, in grado di identificare rapidamente il volto di una persona quando è sullo schermo e mettere a fuoco automaticamente il soggetto. In altre parole, può seguire e riprendere un singolo utente, una soluzione perfetta per presentazioni dinamiche o livestreaming. Inoltre, il monitor supporta app di video chat come Google Duo, permettendo agli utenti di lavorare in remoto o di partecipare a videoconferenze a casa o sul posto di lavoro utilizzando la SlimFit Camera.

Per completare la vasta gamma di funzioni del monitor, il display offre la tecnologia adaptive picture, in grado di migliorare il comfort dello spettatore regolando automaticamente la luminosità del display e la temperatura del colore. M8 include anche un supporto regolabile in altezza (HAS) e una funzione di inclinazione, che permette agli utenti di trovare la posizione perfetta per ogni tipo di progetto, serata film o sessione di studio.

