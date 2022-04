Fibra di Aruba & Morning Stars: una partnership per portare il gaming ai massimi livelli

Performance, innovazione, eccellenza: Fibra di Aruba, la nuova product line di Aruba.it, diventa Official Sponsor del team esport Morning Stars. Una partnership nata da una sinergia di intenti, tra due realtà che portano l’eccellenza italiana, rispettivamente del gaming e dei servizi web, nel mondo.

La nuova Fibra di Aruba garantisce una connessione ad alte prestazioni grazie all’utilizzo di una rete interamente in Fibra Ottica, che la rende ideale non solo per film e servizi streaming, ma anche per professionisti alla ricerca delle massime performance e stabilità di gioco. La soluzione Aruba, infatti, ha tutte le caratteristiche per soddisfare un target esigente ed esperto come quello dei gamer: tecnologia Fiber To the Home, lag massimo di 50ms ed una percentuale di “packet loss” inferiore allo 0,1%.

Morning Stars, che dal 2018 compete nei principali palcoscenici del mondo esports, vede in Fibra di Aruba il servizio perfetto per performare ai livelli più alti in totale sicurezza.

Grazie a questa partnership, Fibra di Aruba connetterà la Gaming House dei Morning Stars, ossia lo spazio pensato per ogni player che debba giocare una competizione e necessiti di una connessione ultra-broadband per farlo. Non solo, Fibra di Aruba connetterà i pro-player Morning Stars con i fan e, soprattutto, alimenterà i principali tornei esport mondiali: un mercato in continua espansione che ha interessato oltre 1,6 milioni di 16-40enni in Italia nel corso del 2020

e ha portato piattaforme come Twitch a imporsi nel panorama dell’intrattenimento, raggiungendo un consumo orario (3,2 ore a settimana) simile a quello di Netflix e Spotify

.

