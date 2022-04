In arrivo nuovi contenuti su Apple Fitness+

Questa primavera Apple Fitness+, il primo servizio di fitness e benessere creato intorno a Apple Watch e pensato per ogni livello di esperienza e allenamento, celebra la musica e la danza con una nuova serie di sessioni “Artista in primo piano” dedicata a band di fama mondiale e una selezione speciale di contenuti incentrati sul ballo, il tutto in vista della Giornata Internazionale della Danza che ricorre il 29 aprile.

Le nuove sessioni “Artista in primo piano” introdotte questa settimana includeranno la musica degli ABBA, dei BTS e dei Queen. Inoltre, dalla prossima settimana saranno disponibili nuovi contenuti a tema, tra cui uno speciale allenamento di ballo “Artista in primo piano” con brani e coreografie dei BTS, un premio in edizione limitata per la Giornata Internazionale della Danza e la nuova raccolta di allenamenti “Get into a Groove with Dance”.

Chi ha un abbonamento a Apple Music e Apple One potrà ascoltare anche la serie Fitness+ Spotlight, ispirata agli allenamenti. La serie include una playlist esclusiva per ogni Artista in primo piano, con brani motivanti e pieni di energia tratti dal suo intero catalogo, oltre a collaborazioni e remix per darsi la carica anche quando non ci si allena con Fitness+.

Apple Fitness+ è un servizio di fitness e benessere basato su Apple Watch e pensato per tutti i livelli di esperienza e allenamento, per aiutare chiunque a vivere una vita più sana. Chi si abbona ha accesso alla più grande libreria di contenuti di allenamento in 4K Ultra HD con workout e meditazioni in stile studio, tutti guidati da un team di trainer eterogeneo e inclusivo. Fitness+ offre anche programmi di allenamento con contenuti personalizzati per aiutare l’utente a superare un momento particolare della propria vita o a prepararsi per un evento importante, una serie “Artista in primo piano” con playlist complete di star della musica, e le raccolte con contenuti selezionati dalla libreria di Fitness+ per dare la carica giusta per raggiungere i propri obiettivi.

Fitness+ è disponibile come servizio in abbonamento al costo di € 9,99 al mese o € 79,99 all’anno.

Fitness+ è incluso nel piano Apple One Premium che, dove disponibile, offre accesso anche a Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud+ con 2TB di spazio di archiviazione a € 28,95 al mese; il piano può essere condiviso con un massimo di sei familiari.











