Shokz presenta OpenSwim: i nuovi auricolari per i nuotatori

Il marchio di auricolari open-ear conosciuto nel mondo sportivo e tech per la qualità e l’innovazione degli accessori tecnologici proposti,

potenzia la sua affermata tecnologia a conduzione ossea

per far sì che atleti e appassionati possano godere di un’

ottima qualità audio anche sott’acqua.



Shokz annuncia quindi

OpenSwim,

la rivisitazione del modello Xtrainerz, un accessorio unico e indispensabile per coloro che non vogliono rinunciare alla musica durante la propria sessione di nuoto.



Come per gli altri prodotti di casa Shokz, anche in questo caso il

funzionamento avviene tramite delle leggere vibrazioni emesse dall’altoparlante che bypassano il timpano e arrivano direttamente all’orecchio attraverso le ossa del cranio

. Questa tecnologia è fondamentale per gli sportivi, perché consente loro di muoversi liberamente ascoltando la musica senza mai perdere la percezione di ciò che accade intorno.

Gli auricolari subacquei appartengono alla tecnologia a conduzione ossea di settima generazione. Il particolare design a orecchio libero permette di godersi l’audio sott’acqua e, grazie alla certificazione IP68, viene conferita al prodotto una totale impermeabilità. Gli auricolari possono infatti essere immersi fino a 2 metri di profondità per la durata di 2 ore, risultati che derivano da test condotti ad una pressione di 50 atmosfere.

Inoltre, la struttura garantisce una vestibilità sicura e confortevole evitando qualunque tipo di dolore al nuotatore, non sigillando in nessun modo l’orecchio.

Tra i punti di forza del prodotto, la durata della batteria rappresenta uno dei plus chiave, garantendo fino a 8 ore di utilizzo consecutivo.

Infine, le ultime cuffie del marchio Shokz sono dotate di 4GB di memoria consentendo così di memorizzare i brani preferiti per le varie sessioni di allenamento.

Le cuffie OpenSwim hanno una garanzia di due anni e sono disponibili ad un prezzo consigliato al pubblico di 159,95 euro.









