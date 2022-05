Samsung TV Plus si prepara ad accogliere quattro nuovi canali di Chili in Italia

Samsung ha annunciato che Samsung TV Plus, tra maggio e giugno, amplierà il proprio catalogo TV con ben

Alta Tensione – Un canale dedicato ai temerari: brividi, emozioni azione ma anche mostri giganti e un universo perduto.

– Un canale dedicato ai temerari: brividi, emozioni azione ma anche mostri giganti e un universo perduto. Smile – Un canale per tutta la famiglia con grandi interpreti della commedia italiana, francese e americana.

– Un canale per tutta la famiglia con grandi interpreti della commedia italiana, francese e americana. Grandi Nomi – Un canale dedicato ai film di culto di vari generi tra cui horror, fantasy, commedia e azione dei registi e dei cast più famosi.

– Un canale dedicato ai film di culto di vari generi tra cui horror, fantasy, commedia e azione dei registi e dei cast più famosi. Velvet – Un canale che celebra l’amore e la passione con una selezione di pellicole del cinema internazionale.

dedicati ai film, per arricchire il proprio portfolio e proseguire la diversificazione della propria offerta con contenuti sempre gratuiti.A partire dall’11 maggio infatti, gli utenti delle Samsung Smart TV, smartphone e tablet Samsung Galaxy potranno accedere gratuitamente ai canali Alta Tensione e Smile, e a partire dall’8 giugno verranno aggiunti alla piattaforma Samsung TV anche i canali Indimenticabili e Velvet.Samsung TV Plus è ilnel 2019 preinstallato su tutte le Smart TV Samsung prodotte dopo il 2016. Non si necessitano né registrazioni né carte di credito per accedere a questi canali TV gratuiti.Con l’app di Samsung TV Plus mobile si possono inoltre personalizzare i contenuti per un’esperienza di visione unica,, scegliere i propri canali preferiti, impostare i promemoria e organizzarla adattandola alle proprie esigenze.L’app mobile è stata pensata esclusivamente per proprietari di smartphone e tableted è disponibile per il download su Galaxy Store o Google Play Store.