Apple presenta la nuova schermata di blocco di iOS 16

La nuova galleria della schermata di blocco include un’ampia gamma di opzioni da cui trarre ispirazione, tra cui le raccolte Apple, come Pride e Unity, per celebrare momenti culturali speciali. Ci sono anche gli sfondi Meteo, per vedere come cambia il tempo nel corso della giornata, e Astronomia, con viste della Terra, della luna e del sistema solare. Inoltre, l’utente può creare le schermate di blocco usando le emoji o le combinazioni di colori che preferisce. Se si hanno più schermate di blocco, basta un tap per passare da una all’altra.

Le notifiche poi sono state riprogettate in modo che appaiano dalla parte inferiore del display, lasciando libera la schermata di blocco personalizzata.

ha presentato in anteprima iOS 16 , con il più grande aggiornamento di sempre della schermata di blocco e nuove funzioni intelligenti per condividere e comunicare, che trasformeranno completamente l'esperienza iPhone. iOS 16 introduce la Libreria foto condivisa di iCloud per condividere facilmente una raccolta di foto con la propria famiglia, tante novità in Messaggi e Mail per restare in contatto in tutta semplicità, e grandi miglioramenti a "Testo attivo" e "Ricerca visiva"."iOS16 è una release importante che trasformerà il modo in cui usiamo iPhone". "Abbiamo reinventato l'aspetto e il funzionamento della schermata di blocco con nuove funzioni per renderla più personale e utile, abbiamo introdotto la Libreria foto condivisa di iCloud per le famiglie, abbiamo semplificato la comunicazione con nuove funzioni in Messaggi e Mail, e abbiamo sfruttato l'intelligenza on-device migliorata per aggiornare Testo attivo e Ricerca visiva."Con iOS 16 quindi la schermata di blocco diventa più personale, bella e utile. Grazie a un nuovo effetto multilivello, i soggetti delle foto appariranno intorno all'ora creando un senso di profondità. L'utente può anche modificare l'aspetto di data e ora con stili di carattere e colori espressivi.I widget sulla schermata di blocco sono ispirati alle complicazioni di, per vedere a colpo d'occhio informazioni come i prossimi eventi di calendario, il meteo, il livello della batteria, le sveglie, i fusi orari e i progressi negli anelli Attività.