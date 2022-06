L’app Xbox arriva su Samsung Gaming Hub per i Neo QLED 8K/4K, QLED e sugli Smart Monitor

Samsung ha annunciato l’ingresso di Xbox su Samsung Gaming Hub

, la nuova piattaforma streaming per il gaming disponibile su Smart TV Samsung di quest’anno, inclusi i modelli Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED e la serie di Smart Monitor 2022.

Samsung Gaming Hub sarà la prima piattaforma mondiale a includere l’app Xbox su Smart TV. Grazie a questa partnership, gli utenti di Samsung Gaming Hub potranno accedere in streaming a oltre 100 giochi di alta qualità attraverso l’app Xbox, inclusi titoli blockbuster quali Halo Infinite e Forza Horizon 5. Inoltre, potranno avere accesso immediato ai giochi appena lanciati da Xbox Game Studios e giocare a franchise iconici di Bethesda Softworks e altri.



Basato su Tizen, il servizio Samsung Gaming Hub

è

una nuova piattaforma di gioco in streaming che collega hardware e software per fornire un’esperienza di gaming senza confini sugli Smart TV Samsung del 2022, consentendo ai gamer di accedere immediatamente ai loro giochi preferiti proposti dai principali partner dell’industry.

Oltre all’app Xbox, che consente l’accesso a centinaia di titoli popolari tramite Xbox Game Pass, i giocatori possono beneficiare anche di un’esperienza di gioco con una latenza ridotta al minimo e una straordinaria grafica ottenuta grazie ai miglioramenti legati ai movimenti durante le partite e alla tecnologia della linea di Smart TV 2022 e della serie di Smart Monitor 2022, per prestazioni di gioco altissime.

