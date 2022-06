Xbox & Bethesda Games Showcase: in arrivo 12 mesi di intrattenimento

In occasione dell’atteso appuntamento Xbox & Bethesda Games Showcase, è stata annunciata una lineup di giochi, con contenuti diversificati rivolti a un’ampia platea di giocatori.

Lo show di quest’anno ha mostrato le novità previste su Xbox nei prossimi 12 mesi: a partire da questa settimana con Microsoft Flight Simulator, Xbox punta a rilasciare lanci e update di contenuti su base mensile.





Lo showcase ha avuto come protagonisti più di 30 titoli in arrivo su Xbox Game Pass nei prossimi 12 mesi, il meglio tra le centinaia di contenuti attesi per il prossimo anno. Un’ulteriore conferma di quanto il servizio in abbonamento Xbox Game Pass sia il modo più semplice per scoprire nuovi giochi, con accesso su console, PC o via cloud.





Inoltre, l’Xbox & Bethesda Games Showcase ha rivelato una strepitosa lineup di titoli prevista su Xbox nel 2023: dall’attesissimo Redfall sino a Minecraft Legends, da Forza Motorsport, il racing game più tecnicamente avanzato di sempre, sino ad arrivare all’open-world RPG più aspettato degli ultimi 20 anni, Starfield.

Le novità di Xbox per il prossimo anno sono davvero tante. Oltre a titoli realizzati da partner di tutto il mondo, come Diablo IV, è stata annunciata una partnership tra Xbox Game Studios e Kojima Productions per la realizzazione di un nuovo titolo; inoltre, grazie alla collaborazione con Riot, alcuni dei giochi più popolari al mondo, tra cui League of Legends e Valorant, saranno disponibili su Xbox Game Pass.

