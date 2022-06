Dalla collaborazione tra Garmin e FIAT nascono le nuove Panda Garmin e Tipo Garmin

Le

debuttano sul mercato impreziosite da uno sportwatch d’eccellenza: Garmin Venu Sq, di serie su questi modelli. Frutto della

, le due versioni speciali abbinano l’accattivante look ”Cross”, una dotazione tecnologica d’avanguardia e il nuovo powertrain Hybrid a tutta l’expertise Garmin su salute, performance sportive e benessere.

Capace di affrontare con disinvoltura e stile le avventure quotidiane, la serie speciale Garmin esordisce con una livrea Verde Foresta su cui risaltano alcuni elementi arancioni, come il liner sopra le fasce paracolpi laterali, la scritta “Panda” al centro dei cerchi da 15” in stile nero opaco e il badge “Garmin” sul montante centrale. Oltre alla tinta opaca grigio chiaro per gli skid plate, le calotte degli specchietti e le modanature laterali, gli esterni si caratterizzano per i fendinebbia, i proiettori DRL a led e le barre nere sul tetto. Nell’abitacolo, gli interni specifici sposano alcuni dettagli arancioni, come le cuciture sul rivestimento in tessuto nero dei sedili. Di serie il climatizzatore automatico, poggia testa posteriori, la radio DAB con touchscreen da 7” con Bluetooth, compatibile con Apple® CarPlay / Android

Auto e comandi audio al volante.

Caratterizzata anch’essa dalla esclusiva livrea Verde Foresta, la serie speciale Tipo Garmin propone elementi arancioni – sticker linea laterale, alcuni inserti della griglia a comporre un triangolo e la scritta “Garmin” sul badge posto sul montante centrale – e dettagli in nero opaco, tra cui maniglie delle porte e barre sul tetto. Anche qui la nuova vernice opaca grigio chiaro impreziosisce calotte specchietti, skid plate, inserti della griglia frontale, cornici dei fendinebbia, minigonne e paraurti anteriore e posteriore.

Completano gli esterni gli esclusivi cerchi in lega da 17” neri con elementi arancioni, i proiettori anteriori e posteriori a led.

Il guidatore può godere del cluster digitale TFT 7”, totalmente configurabile. Il cluster si abbina alla radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25” che assicura una user experience semplice e confortevole, anche grazie alla connessione wireless per le funzionalità di Apple CarPlay e Android Auto.

Di serie con Panda e Tipo Garmin,abbina un'anima urban e moderna alla tecnologia più sofisticata per controllare il proprio stato fisico, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, del livello di stress e della qualità del riposo notturno. Garmin Venu Sq è quindi un vero e proprio coach che aiuta a gestire la routine quotidiana e a controllare il proprio benessere, con oltre 20 profili di sport indoor o outdoor integrati. Lo smartwatch è dotato di, di un GPS potente e affidabile e di una batteria che assicura sei giorni in modalità smartwatch e 14 ore con GPS acceso. Infine, Garmin Venu Sq offre la connessione tramite Bluetooth e Ant+, ed è compatibile con gli smartphone Android e Apple.