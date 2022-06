GfK lancia sul mercato la Community Mamme 360°

GfK ha avviato una Web Community dedicata, GfK Mamme 360°, per capire le mamme, target in continuo mutamento.

In un’attualità mutevole e dinamica, mappare Valori, Priorità, Stili di Vita e Comportamenti delle mamme diventa imprescindibile per lavorare efficacemente con questo target.

La Web Community Mamme 360° coinvolgerà mamme di bambini dagli zero ai 3 anni in un’esperienza divertente, interattiva e coinvolgente, rispondendo ad una serie di attività/discussioni sui temi chiave per il mondo baby (dal contesto alle modalità di acquisto, alle categorie merceologiche principali).

La Web Community utilizza un'interfaccia vivace e intuitiva, che consente alle mamme di impegnarsi in un progetto di ricerca immersivo online, con la massima flessibilità, per diversi giorni (200 ore complessive di osservazione circa).

Tra i vantaggi principali della Web Community Mamme 360°:

Foto, Video, Diari esperienziali , possibilità di pubblicare mini sondaggi, tecniche di gamification, per stimolare le persone diversamente dai tradizionali Focus Group;

Possibilità di alternare attività one-to-one (private/non influenzate) a discussioni di gruppo;

Caricamento, condivisione e raccolta di contenuti audio-video relativi alla vita dei partecipanti;

Accesso del cliente alla piattaforma come osservatore in tempo reale;

Accesso delle mamme allo studio tramite PC/ Smartphone/ Tablet;

Analisi dei testi e creazione di output quantitativi dei contenuti raccolti (word cloud, analisi di frequenza, ...).

