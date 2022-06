Dynabook presenta Portégé X40L-K, notebook pensato per il lavoro ibrido

Dynabook ha presentato

, notebook elegantemente progettato che amplia la serie premium X per offrire un’esperienza d’uso fluida nel mondo del lavoro ibrido di oggi. Il nuovo Portégé X40L-K offre numerose funzionalità avanzate in un design ultra sottile che soddisfa le esigenze del lavoro flessibile.

Super compatto, con un peso di appena 1 kg e uno spessore di 15,9 mm, Portégé X40L-K si adatta facilmente alla vita in movimento. Grazie al lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, l'utente può iniziare a lavorare in pochi secondi, aumentando la velocità e l'agilità della giornata lavorativa. Grazie a una cornice ultra sottile, è possibile godere dei vantaggi di uno schermo da 14" in 16:10, con un ingombro paragonabile a quello dei dispositivi da 13" presenti sul mercato. L'ampia dimensione del click pad (109,6 x 85,6 mm) consente di aumentare precisione e comfort.

Con uno chassis in magnesio Dark Tech Blue, il nuovo Portégé X40L-K ha un design eccezionale e garantisce una comodità di utilizzo senza precedenti. La tastiera retroilluminata, ad esempio, offre molti vantaggi pratici: gli ampi tasti resistenti al rovesciamento di liquidi sono stati abbassati per evitare di lasciare impronte sullo schermo e i pulsanti dedicati consentono di accedere facilmente alle funzioni di videoconferenza, oltre a essere piacevole da vedere con la tonalità blu scuro abbinata allo chassis.

Dotato di quattro altoparlanti stereo premium con audio Dolby Atmos, il notebook offre funzionalità audio potenti. I microfoni a doppio array a 360 gradi consentono di rilevare le voci in modo omnidirezionale con lo stesso volume da ogni direzione, permettendo all'utente di muoversi liberamente all'interno di una stanza o di collegare più chiamate in conferenza. Le funzionalità AI per l’audio-video riducono al minimo le interferenze e ottimizzano le riunioni di lavoro che si svolgono in ambienti non particolarmente silenziosi. Migliorando la qualità complessiva delle chiamate, l'AI Noise Reduction isola e filtra i rumori di fondo per garantire che i partecipanti possano essere ascoltati in modo chiaro e senza difficoltà. Nel frattempo, la telecamera AI permette di correggere luce, sfocatura dello sfondo e inquadratura dei volti, indipendentemente dalla piattaforma di conferenza utilizzata.

Un'ampia serie di porte e di opzioni di connessione permette di utilizzare il notebook in modalità ibrida. Due porte USB-C con funzionalità Thunderbolt 4 supportano il trasferimento dati, l'alimentazione e il display. Inoltre, due porte USB 3.2 Tipo A e una HDMI 2.0, una LAN Gigabit, una porta combinata per cuffie/microfono esterno e uno slot per schede micro-SD™ sono integrati nel design sottile di questo notebook.

Il Portégé X40L-K sarà disponibile a partire da agosto 2022.



