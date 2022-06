Ecco le canzoni dei videogames che hanno fatturato di più

Nel mondo dei videogiochi, le colonne sonore hanno sempre avuto un ruolo fondamentale. I fan possono spesso riconoscere un gioco senza nemmeno vederlo sullo schermo e canzoni famose come la Zelda Theme Song sono state poi remixate in numerose nuove versioni, come "You need a ladder" di deadmau5.



Così per rendere omaggio a queste iconiche soundtracks, il rivenditore

di e-commerce Ebuyer

ha curato un elenco delle canzoni più famose trovate nei videogiochi e ha calcolato1 i guadagni in base al numero di streams.

Ecco la classifica:



Pubblicata nel 2011, la canzone dei C418 "Sweden" si trova in Minecraft e ha accumulato ben 102.231.172 streams con guadagni stimati di $ 408.924,69.



La canzone metal 'Rip & Tear' di Mick Gordon, che i giocatori possono ascoltare in Doom conquista il secondo posto con un guadagno stimato di $ 254.578,08 - che è quasi il 50% in meno rispetto alla prima classificata!



Call of Duty: Black Ops arriva nelle top 3 grazie alla colonna sonora, con "115" di Treychard Sound che è stato ascoltato 54.911.005 volte e ha guadagnato ben $ 219.644,02.



Sorprendentemente alcuni delle canzoni gaming più conosciute al mondo, vengono ascoltate molto poco.

La melodia orecchiabile di Zelda ha sicuramente un posto nei ricordi di molte persone, ma la canzone riceve soltanto 9.140.648 streams su Spotify, portando guadagni di $ 15.996,13. E per chiudere la classifica il tema di Super Mario di Koji Kondo ha solo 1.493.518 streams - solo una frazione rispetto alle altre canzoni della lista!





Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita