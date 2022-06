WindTre e Gameloft: al via l’app di gaming Windtre Goplay

WINDTRE e Gameloft lanciano WINDTRE GoPlay, nuova App di gaming con un ampio e variegato catalogo di oltre mille giochi per smartphone.

Sviluppata da Gameloft Business Solutions e disponibile in esclusiva per i clienti WINDTRE, la piattaforma è intuitiva, facile da utilizzare e pensata per proteggere anche il divertimento dei più piccoli, attraverso funzionalità di parental control.



Con WINDTRE GoPlay è possibile accedere a numerosi contenuti adatti a tutti, che variano dall'intrattenimento ai giochi più impegnativi, disponibili in modalità ‘All You Can Play’. Il catalogo offre titoli popolari come Asphalt Nitro 2, LEGO Legacy Heroes Unboxed, Lara Croft GO e Sonic Runners Adventure. Oltre ai giochi mobile, sono disponibili sull’App anche una sezione di video e una di news a cura di Eurogamer, uno dei più grandi network di notizie sul gaming in Europa.





L’App, disponibile per dispositivi Android, può essere abbinata a una delle proposte WINDTRE per la connettività mobile. Il primo mese è gratuito e, per i successivi, è previsto un canone di 3,99 euro in promozione.

Tra le soluzioni disponibili, anche le offerte per i clienti under 30 ‘Young 5G’ e ‘Young+ 5G’, che prevedono, rispettivamente, 100 e 200 Giga, minuti e sms illimitati, al prezzo scontato, fino al 30 giugno, di 9,99 euro e 12,99 euro al mese.

