Visa: per 70% italiani i pagamenti saranno prevalentemente digitali entro 4 anni

(32%)I pagamenti digitali offrono una serie di vantaggi: sono(secondo il 62% degli italiani interpellati, ma anche per il 67% dei Baby Boomers intervistati),(per il 57% degli intervistati e per il 59% sia della Gen. Z, che dei Baby Booms interpellati) e(secondo il 47% degli italiani intervistati), consentono die danno la possibilità diAllo stesso tempo, un'ampia parte della popolazione italiana (60% degli intervistati) non sembra ancora pronta ad abbandonare completamente il contante, ma la strada appare ormai più chiara, tanto che(convinzione più diffusa tra i giovanissimi italiani della Gen. Z - 77% degli interpellati, ma condivisa anche dal 64% dei Baby Boomers italiani intervistati).Questi alcuni esempi dei dati emersi, realizzatosu un campione di popolazione composto da quasi 1800 individui, di età compresa tra i 18 e i 64 anni di età, per comprendere la percezione e le aspettative dei consumatori italiani rispetto aiLo studio, inoltre, mostra come gli italiani si proiettino verso il futuro e quali evoluzioni potrebbero: già oggi, infatti, c'è una notevole diversificazione degli strumenti di pagamento utilizzati se si guarda agli ultimi 10 acquisti effettuati fra gli intervistati, con alternanza e buon equilibrio tra carte di pagamento di debito e credito (44% degli ultimi 10 acquisti fra gli interpellati), prepagate (15% degli ultimi 10 acquisti fra gli intervistati e 24% tra la Generazione Z interpellata) e con 1 pagamento sugli ultimi 10 fatto via app.