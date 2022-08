Bimbo in arrivo? Ecco 30 nomi ispirati ai videogiochi

Diventare genitori è un momento emozionante della nostra vita. Una decisione, spesso difficile, è quella di scegliere un nome: sarà un bambino o una bambina? Oppure preferiresti un nome genderless? Per aiutare i nuovi genitori appassionati di videogiochi, Ebuyer ha creato un elenco di 30 nomi unici ispirati ai personaggi gaming - da The Legend of Zelda a Prince of Persia!

Nomi femminili

Nome Gioco Ada Resident Evil Athena Athena Cassie Mortal Combat Ciri The Witcher Epona Legend of Zelda Farah Prince of Persia Freya God Of War Jade Beyond Good and Evil Lara Tomb Raider Morrigan Darkstalkers: The Night Warriors Peach Super Mario

Athena è il personaggio principale dell'omonimo gioco, che è stato il primo videogioco con una protagonista femminile. Il nome stesso significa "Dea della Saggezza", quindi è perfetto per una ragazza intelligente! La principessa Peach di Super Mario è descritta come un'anima gentile, mentre Lara di Tomb Raider potrebbe apparire come l'esatto opposto: una donna feroce, che vaga per il mondo seguendo le sue avventure.

Nomi maschili

Nome Gioco Cecil Final Fantasy IV Cortez Timesplitters 2 Dante Devil May Cry Geralt The Witcher Jago Killer Instinct Kain Legacy of Kain Mario Super Mario Raiden Mortal Combat Ryu Street Fighter X Tekken Yoshi Super Mario

Dopo il recente successo del gioco 'The Witcher' dopo che è stato trasformato in una serie Netflix, il nome germanico 'Geralt' sta diventando sempre più popolare.

Per quanto riguarda il nome Ryu, appartiene a un personaggio umile e rispettoso in Street Fighter X Tekken, anche se originariamente significa "drago" in giapponese. Se hai bisogno di un nome più classico e di ispirazione italiana puoi scegliere Mario! L'idraulico di buon cuore sta coraggiosamente combattendo per salvare la principessa Peach dal cattivo Bowser.

Nomi genderless

Nome Gioco Alyx Half-Life Ash Wandersong Phoenix Ace Attorney Red Super Smash Bros Raven Gravity Rush Samus Metroid Sunny Metal Gear Solid 4 Yuri Art of Fighting Sora Kingdom Hearts

Anche se nel gioco un personaggio può essere associato a un certo genere, molti personaggi dei videogiochi hanno nomi genderless, che sono un'ottima opzione se non si vuol dare al tuo bambino un nome specifico per maschi o femmine.

Phoenix è un personaggio del gioco d'avventura Ace Attorney. Nel gioco, Phoenix è un individuo laborioso e di mentalità aperta. Il nome è associato ad una personalità misteriosa, che probabilmente deriverà dall'origine del nome nella mitologia greca. Red, il migliore allenatore di Pokémon al mondo, ci offre una scelta di nome unica che può adattarsi a un ragazzo o una ragazza. E infine, il nome Sora di Kingdom of Hearts è un'altra opzione eccellente.

