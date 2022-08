LG: le entrate del secondo trimestre solo più alte nella storia dell’azienda

LG ha annunciato il più alto fatturato di sempre relativo al secondo trimestre dell’anno, evidenziando una forte crescita nella vendita di elettrodomestici nei mercati chiave e una crescita significativa nel business dei componenti automobilistici, a seguito della ripresa dell’industria automobilistica globale.

LG ha registrato un fatturato di 19.5 trilioni di KRW nel secondo trimestre del 2022, superiore del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile operativo per il secondo trimestre, invece, è stato di 792.2 miliardi di KRW, il 12% in meno rispetto al 2021 a causa delle sfide poste alla supply chain e ai costi più elevati della logistica.

Considerato l’impatto sul business del prolungarsi della pandemia e delle condizioni economiche in continua evoluzione, LG sta sfruttando interamente il suo portfolio di business, allargando le vendite da prodotti premium a prodotti mass market e incrementando la sua presenza nel segmento B2B, per esempio grazie all’offerta di componenti automobilistici.

LG Home Appliance & Air Solution Company ha registrato 8.07 trilioni di KRW nel secondo trimestre ed è la prima volta in cui una singola divisione sia riuscita a superare gli 8 trilioni di KRW in un solo trimestre. L’utile operativo è stato di 432.2 miliardi di KRW. I ricavi sono cresciuti del 18% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno, specialmente grazie alle vendite in aumento nelle aree strategiche del Nord America o dell’America Latina, di elettrodomestici premium e nuove categorie di prodotto, come i prodotti dell’igiene basati sulla tecnologia a vapore. La divisione ambisce a continuare questa fase di slancio migliorando la competitività delle sue soluzioni premium e rafforzando l’offerta dei prodotti mass market.

LG Home Entertainment Company ha registrato ricavi pari a 3.46 trilioni di KRW nel secondo trimestre, con una perdita operativa di 18.9 miliardi di KRW che riflette i maggiori investimenti di marketing in risposta all’intensificarsi delle condizioni di mercato. La strategia di LG per l’Home Entertainment si concentrerà su una gestione più efficace delle spese di marketing e sulla crescita del segmento dei TV premium, in particolare durante i periodi di punta come cui la Coppa del Mondo FIFA e i periodi di vacanza.

LG Vehicle component Solutions Company ha ottenuto nel secondo trimestre vendite pari a 2.03 trilioni di KRW, un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2021, portando la business unit a essere profittevole per la prima volta. LG ha ottenuto delle vendite significativamente più elevate rispondendo in modo proattivo alla crescita della domanda delle case automobilistiche con una gestione efficiente della supply chain.

LG Business Solutinos Company ha registrato solidi ricavi nel secondo trimestre pari a 1.54 trilioni di KRW con un utile operativo di 14.3 miliardi di KRW. I ricavi sono aumentati del 19% rispetto allo scorso anno, in gran parte grazie alla ripresa del segmento B2B. L’azienda prevede di puntare in modo deciso sul segmento B2B in attuale ripresa, sviluppando soluzioni sempre più personalizzate e ampliando il proprio portfolio di prodotti per una crescita stabile.

