Amazon: operativo il centro di distribuzione di San Salvo

il nuovo centro di distribuzione Amazon di San Salvo, in provincia di Chieti, è ufficialmente operativo ed è il decimo in Italia. La struttura prevede la creazione di 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro i prossimi tre anni.

“Siamo felici di confermare la nostra volontà di continuare ad investire nel Paese con l’apertura del nostro decimo centro di distribuzione in Italia”, ha commentato Lorenzo Barbo, Responsabile di Amazon Italia Logistica che continua: “Abbiamo investito molto in questi dieci anni, raggiungendo oltre 14.000 dipendenti a tempo indeterminato a cui se ne aggiungeranno altri 3.000 entro la fine dell’anno in circa 60 siti in tutto il Paese. Sono orgoglioso di ricordare che offriamo a tutti i nostri dipendenti, sin dal Day One, un livello di retribuzione tra i più alti del settore oltre a un rilevante pacchetto di benefit, in un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo. Il nostro impegno però non si esaurisce qui. Grazie al dialogo costante e costruttivo con le istituzioni locali, cerchiamo sempre di individuare iniziative che possano dare un supporto concreto al territorio. Questa volta siamo felici di sostenere la comunità locale con la donazione di un parco giochi inclusivo a San Salvo”.

Con questa nuova apertura, Amazon espande ulteriormente la sua rete logistica per far fronte alla domanda crescente di ordini da parte dei clienti, ampliare l’offerta di prodotti e supportare al meglio le piccole e medie imprese che vendono su Amazon.it e si appoggiano al servizio “Logistica di Amazon”.

San Salvo è quello che viene definito centro di distribuzione robotico: qui sono i robot a portare gli scaffali verso le postazioni di lavoro per consentire agli operatori di svolgere il proprio lavoro. Il nuovo sito di San Salvo ricopre un ruolo chiave all’interno della rete dei centri di distribuzione dell’azienda in cui i dipendenti prelevano, impacchettano e spediscono gli ordini che saranno poi consegnati ai clienti.

Il sito di San Salvo è la seconda struttura aperta da Amazon in Abruzzo dopo il deposito di smistamento di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, entrato in attività nel 2020.

