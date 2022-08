Connessi in vacanza: la metà degli italiani usa l’hotspot, 1 su 4 ha il Wi-Fi nella seconda casa

1

2

Durante l’estate, solo il. È quanto emerge da un’indaginecondotta da(selectra.net), il servizio gratuito che confronta e attiva le offerte di luce, gas e internet per aziende e privati, che conferma il ruolo centrale della rete non solo nella sfera lavorativa, ma anche nella vita di tutti i giorni. Secondo l’analisi, per connettere i diversi dispositivi, gli italiani utilizzano soprattutto l’, sfruttato daldei vacanzieri che si spostano lungo lo Stivale e che vanta una percentuale di soddisfazione del 90% per quanto riguarda la qualità della connessione;degli intervistati sfrutta invece ildell’hotel. L’hotspot si conferma la tecnologia più usata anche dalle persone che trascorrono le ferie nelle(54%), seguito in questo contesto da una, installata daldegli intervistati (con un tasso di soddisfazione dell’85%). Alla luce di questi dati, sembrano invece destinate a scomparire tecnologie ormai obsolete come le saponette o le chiavette USB: a utilizzarle è infatti solo il 9% degli italiani che si sposta nelle seconde case e il 4% di chi trascorre l’estate nelle strutture ricettive.Innanzitutto, concentrandosi sulle seconde case, Selectra fa notare chenel Belpaese sta (lentamente) funzionando: anche se il divario con le grandi città rimane consistente, la fibra si sta infatti espandendo in modo sempre più capillare anche in provincia, nei piccoli paesi e in montagna. Tra le regioni, spiccano i dati di, la cui copertura delle famiglie residenti conè rispettivamente del 98,9% e 96,5%, così come si legge nel Policy Brief sulle economie regionali pubblicato dall’Istituto per la Competitività (I-Com). Questa espansione, unita alla crescente disponibilità delle connessioni dati 4G e 5G, che raggiungono porzioni sempre più ampie del territorio italiano, è quindi un fattore fondamentale per laanche oltre il periodo estivo. Inoltre, soprattutto con la diffusione dello, questo fattore faciliterebbe anche il ripopolamento di borghi e aree rurali suburbane, prima non così fornite; non è un caso, quindi, se secondo i dati dell’indagine di Selectra. In secondo luogo, i dati dimostrano che laè ormai sinonimo non solo di lavoro e comunicazioni rapide, ma anche e soprattutto di: oltre alla pervasività dei social, basti solo pensare a quanti film, serie televisive o videogiochi scorrono sugli schermi dei device durante le vacanze.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita